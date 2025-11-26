Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/11) - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης και Euroleague
Onsports Team 26 Νοεμβρίου 2025, 09:31
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26/11).

Μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στο Champions League, καθώς στις 22:00 υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD και το Mega.

Νωρίτερα, στις 20:30 θα πέσει σε ευρωπαϊκή «μάχη» και ο μπασκετικός Ολυμπιακός, αφού οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την Euroleague. Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League 2025-26
  • 18:30 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο
  • 19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
  • 19:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κοπεγχάγη - Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League 2025-26
  • 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Μονακό UEFA Champions League 2025-26
  • 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή
  • 20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Euroleague
  • 20:30 Novasports 4HD Μονακό - Αναντολού Εφές Euroleague
  • 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League 2026
  • 21:00 COSMOTE SPORT 2 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο
  • 21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Euroleague
  • 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβερπουλ - PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League 2025-26
  • 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή
  • 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League 2025-26
  • 22:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή
  • 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς - Ντιτρόιτ Πίστονς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2025-26 Ποδόσφαιρο
  • 02:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μαϊάμι Χιτ - Μιλγουόκι Μπακς Μπάσκετ
  • 05:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια



CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ: Στη Φλωρεντία με στόχο το διπλό
20 λεπτά πριν ΑΕΚ: Στη Φλωρεντία με στόχο το διπλό
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: «Τιτανομαχία» στο Λονδίνο, σκληρή «μάχη» στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα
23 λεπτά πριν Champions League: «Τιτανομαχία» στο Λονδίνο, σκληρή «μάχη» στη Μαδρίτη - Το πρόγραμμα
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γερμανός Σρέντερ «σφυρίζει» το μεγάλο ντέρμπι
35 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Γερμανός Σρέντερ «σφυρίζει» το μεγάλο ντέρμπι
EUROLEAGUE
Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα
57 λεπτά πριν Euroleague, Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα
