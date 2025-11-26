Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/11) - Πού θα δείτε το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης και Euroleague

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26/11).

Μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στο Champions League, καθώς στις 22:00 υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD και το Mega.

Νωρίτερα, στις 20:30 θα πέσει σε ευρωπαϊκή «μάχη» και ο μπασκετικός Ολυμπιακός, αφού οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την Euroleague. Ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: