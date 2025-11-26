Κώστας Σλούκας: Ο πιο καλός ο μαθητής στην καλύτερη φάση της καριέρας του!

Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει το πόδι του στο γκάζι και μοιάζει να πηγαίνει με… σπασμένα φρένα, έχοντας όμως την απόλυτη ασφάλεια γνωρίζοντας πως το τιμόνι της ομάδας είναι στα χέρια του Κώστα Σλούκα ο οποίος βρίσκεται στην πιο ώριμη, στην πιο μεστή και στην πιο εντυπωσιακή φάση της λαμπρής καριέρας του.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που απόρησαν όταν έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός και ο Κώστας Σλούκας συμφώνησαν στο να επεκτείνουν την άκρως επιτυχημένης τους συνεργασία για έναν ακόμα χρόνο. Βλέπετε, πολλοί, μετά την εντυπωσιακή παρουσία του αρχηγού του Παναθηναϊκού στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ θεώρησαν πως ο Έλληνας παίκτης έχει την τέλεια ευκαιρία να «κλείσει» την καριέρα του όντας σε μια εξαιρετική φάση. Και πολύ πιθανόν με την κατάκτηση κάποιου σημαντικού τίτλου.

Αλλά όλοι αυτοί που είχαν στο μυαλό τους μια κάπως ορθή και τεκμηριωμένη άποψη, υπολόγιζαν χωρίς τον… ξενοδόχο. Υπολόγιζαν χωρίς τον ίδιον τον Κώστα Σλούκα. Τον άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από τον καθένα τον ίδιο του τον εαυτό, το ίδιο του το κορμί, το ίδιο του το μυαλό, τα ίδια του τα «θέλω».

Η ηλικία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας αριθμός. Ένας αριθμός που αναγράφεται στην ταυτότητα και αλλάζει συνεχώς αναλόγως την σωματική αλλά και πνευματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Και τι που ο Σλούκας είναι 36; Ο τύπος παίζει σαν να είναι 25 και δείχνει να μειώνει αισθητά και τον μέσο όρο ηλικίας όλης της ομάδας.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ήξερε ότι είναι καλά. Ήξερε ότι τα πόδια του βαστούν ακόμα γερά. Ήξερα ότι έχει ακόμα πολύ μπάσκετ μέσα του. Και γι αυτό πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του με το «τριφύλλι» στο στήθος για έναν χρόνο ακόμα και όσοι δεν κατάλαβαν την απόφασή του όταν αυτή έγινε γνωστή, βλέποντάς τον να αγωνίζεται από το ξεκίνημα της σεζόν… καταλαβαίνουν.

Ο Ναν είναι… εξωγήινος, ο Φαρίντ ήρθε από το πουθενά και άλλαξε όλη τη ζωή του Παναθηναϊκού (παραφράζοντας την ατάκα του σπίκερ για τον Βλάοβιτς στο διπλό απέναντι στη Σάλκε), ο Όσμαν πατάει το πόδι του στο γκάζι και… εξαφανίζεται, ο Σλούκας όμως είναι ο άνθρωπος που έχει στο χέρι του το joystick και… κάνει παιχνίδι.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είναι απόλαυση. Είναι όλα τα λεφτά για την ομάδα του «τριφυλλιού», μιας και μοιάζει πιο έτοιμος από ποτέ. Ο Σλούκας έχει μπει για τα καλά στον ρόλο του, βρίσκεται σε εξαιρετική σωματική κατάσταση και παίζει αποκλειστικά και μόνο για την ομάδα. Το προσωπικό του «εγώ», οι αριθμοί και όλα τα… συναφή έχουν πάει περίπατο, με τον Σλούκα να δείχνει ότι βρίσκεται στην πιο ώριμη και μεστή φάση της καριέρας του.

Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο προπονητής του, το λένε οι συμπαίκτες του, το λένε οι αντίπαλοί του. Και φυσικά το λένε οι αριθμοί του.

Ο Σλούκας είναι ο πιο.. διαβαστερός από όλους. Είναι σε μια φάση που… διαβάζει τα πάντα στην επίθεση του Παναθηναϊκού δημιουργώντας εξαιρετικές συνθήκες για την ομάδα του «τριφυλλιού» να επιτεθεί. Μοιράζει τη μπάλα από τις… κλειδαρότρυπες, «φτιάχνει» τους συμπαίκτες του και προκαλεί τρέλα στο Telekom Center.

Ο Παναθηναϊκός μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στα τελευταία του παιχνίδια (Παρί, Ρεάλ, Ντουμπά και Παρτιζάν) και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι κορυφαίος και πιο σταθερός παίκτης στις νίκες αυτές, στο ντεμαράζ αυτό του Παναθηναϊκού, είναι ο Κώστας Σλούκας.

Δείτε και μόνοι σας:

Παρί – Παναθηναϊκός: 95-101

11π 0/2δ 3/6τρ 2/2β 1-2ρ 7ας. 0κλεψ. 1λ.

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός: 77-87

15π 5/7δ 1/4τρ 2/3β 2-1ρ 7ας. 1κλεψ. 1λ.

Παναθηναϊκός – Ντουμπάι:103-82

15π 4/4δ 1/4τρ 4/4β 3-0 5ας. 0κλεψ. 3λ.

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν: 91-69

7π 1/1δ 1/2τρ 2/2β 2-1ρ 10ας. 2κλεψ. 1λ.

Σύνολο

48 10/14δ 6/16τρ 10/11β 8-4ρ 29ας. 3κλεψ. 6λ.

Μ.Ο.

12 71.4% 37.5% 90.9% 3 7,2 0,7 1,5

Δείτε ΕΔΩ τα συνολικά στατιστικά του Κώστα Σλούκα