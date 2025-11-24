ΑΕΛ - ΟΦΗ 1-2: Χτύπησε νωρίς και άντεξε ως το τέλος με «ήρωα» τον Λίλο

Οnsports Τeam

Με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά του, ο ΟΦΗ έσπασε το αρνητικό σερί, επικρατώντας 2-1 εκτός έδρας της ΑΕΛ.

Σπουδαίο διπλό με 2-1 επί της ΑΕΛ στην «AEL FC Arena» πανηγύρισε ο ΟΦΗ στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Η ομάδα της Κρήτης πήρε τεράστια βαθμολογική «ανάσα» στην προσπάθειά της να ξεφύγει απ’ τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Ο ΟΦΗ έφυγε με το «τρίποντο» απ’ τη Λάρισα χάρις στα γκολ των Θεοδοσουλάκη (9’) και Καραχάλιου (15’), αλλά κυρίως χάρη στις επεμβάσεις του Λίλο, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί 4 ηττών, ενώ η ΑΕΛ (που «έπεσε» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας) ισοφάρισε προσωρινά με τον Γκαράτε στο 11’.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι είχε... ξέφρενο ρυθμό στην εκκίνησή του και στο πρώτο τέταρτο είχαν μπει ήδη τρία γκολ. Στο 8’ ο Σαλσέδο βρήκε με μπαλιά «τρύπα» τον Θεοδοσουλάκη στο χώρο κι ο τελευταίος πλάσαρε τον Μελίσσα για το 1-0 του ΟΦΗ.

Τρία λεπτά μετά (11’) ο Μπόρχα Γκονζάλες λίγο έλειψε να σκοράρει με απευθείας κόρνερ (!), όμως ο Μελίσσας επενέβη σωτήρια, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η ΑΕΛ σε υποδειγματικό transition πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με τον Γκαράτε, ο οποίος «κεραυνοβόλησε» τον Λίλο για το 1-1.

Οι Κρητικοί, ωστόσο, κατάφεραν να ξαναβρούν δίχτυα μόλις τρία λεπτά αργότερα (15’), όταν από εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Καραχάλιος με προβολή έκανε το 2-1 για τον ΟΦΗ. Ακολούθησε ένα μεγάλο λάθος της άμυνας των Κρητικών στο 28’ όμως ο Χατζηστραβός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λίλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε... ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών. Στο 59’ ο Θεοδοσουλάκης απέτυχε να νικήσει τον Μελίσσα σε τετ-α-τετ, ενώ στο 62’ ο Λίλο έκανε διπλή επέμβαση πάνω στους Γκαράτε και Χατζηστραβό.

Στο 73’ ο Τούπτα δεν μπόρεσε από τα πέντε μέτρα να... σπρώξει την μπάλα προς την εστία του «ακινητοποιημένου» Λίλο για να ισοφαρίσει, ενώ στο 77’ ο Γιούσης αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή επιχείρησε γύρισμα με το κεφάλι, αντί να σημαδέψει εστία.

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Κώστας Αποστολάκης (85’ Φαϊζάλ), Παντελάκης, Τσακλά, Φεριγκρά, Κοσονού (74’ Γιούσης), Πέρεζ, Ατανάσοφ (62’ Αντράντα), Χατζηστραβός (62’ Μούργος), Τούπτα (74’ Πασάς), Γκαράτε.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια (69’ Γιάννης Αποστολάκης), Φούντας (74’ Νέιρα, 89’ λ.τρ. Ρακόνιατς), Θεοδοσουλάκης (89’ Χριστόπουλος), Σαλσέδο.