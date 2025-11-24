ΑΕΚ – Άρης: Το... comeback νίκης του MVP Ζίνι | Ο Μπορμπόκης στο Μουσείο Ιστορίας (βίντεο)

INTIME SPORTS

Ο Σαλβαδόρ Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες στην αγωνιστική δράση και με το γκολ που πέτυχε έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ στον αγώνα με τον Άρη, για την 11η αγωνιστική της Super League - Στο Μουσείο Ιστορία βρέθηκε ο Βασίλης Μπορμπόκης, ο οποίος δήλωσε «ευλογημένος που φόρεσα αυτή τη φανέλα».

Ο Ανγκολέζος επιθετικός, ο οποίος είχε να αγωνιστεί από τις 17 Σεπτεμβρίου (σ.σ. στον αγώνα με το Αιγάλεω για το Κύπελλο), με ωραία κεφαλιά πέτυχε το «χρυσό» τέρμα στο 77ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την πανέμορφη σέντρα του εξαιρετικού Πέτρου Μάνταλου.

O Ζίνι επιθετικός αναδείχθηκε MVP της «Ένωσης» μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζίνι παρέλαβε το βραβείο του και μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για το γκολ του, για το επερχόμενο ματς με τη Φιορεντίνα, αλλά και για το πώς βίωσε το διάστημα της απουσίας του.

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ επισκέφθηκε ο Βασίλης Μπορμπόκης

Ο Βασίλης Μπορμπόκης βρέθηκε την Κυριακή (23/11) στην «OPAP Arena» και στο πλαίσιο του «Meet & Greet the Legends» υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με τον κόσμο της ΑΕΚ.

Επίσης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της «Ένωσης» είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου και να θυμηθεί κάποιες μεγάλες στιγμές που έχει ζήσει με τα «κιτρινόμαυρα». Όπως δήλωσε: «Σήμερα (σ.σ. χθες) ένιωσα ένα δέος. Για να μη βγάλω το μπουφάν και σας δείξω τις τρίχες που έχουν σηκωθεί ήδη. Νιώθω ευλογημένος, γι’ αυτό που έζησα και ζω και είδα. Εύχομαι κάθε παίκτης που έχει φορέσει, έστω και μια φορά τη φανέλα, να νιώθει το ίδιο. Ευλογημένος γιατί τύχαινε από μικρός να υποστηρίζω την ΑΕΚ, να βρεθώ εδώ, να αγαπήσω πρώτα, να αγαπηθώ και κατ’ επέκταση να με βάλουν σε αυτή τη θέση, να μπορεί να τιμήσει η ΑΕΚ. Ξαφνικά βλέπω τη φανέλα μου, με τιμά έτσι ο σύλλογος. Νομίζω ότι έχει ψηφιστεί ως η καλύτερη φανέλα και δίκαια, και με το νούμερό μου».