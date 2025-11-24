Άρης: Δυσαρέσκεια για Χιμένεθ λόγω… ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις της της διοίκησης και του κόσμου του Άρη για τον Μανόλο Χιμένεθ, μετά τα όσα συνέβησαν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η βράβευση της ΠΑΕ ΑΕΚ στον Μανόλο Χιμένεθ, για όσα προσέφερε στο σύλλογο του «Δικεφάλου» ο Ισπανός τεχνικός δεν πήγε όπως θα περίμεναν όλοι.

Ο Χιμένεθ βραβεύτηκε και αποθεώθηκε από τον οργανισμό της ΑΕΚ αλλά η αντίδρασή του να ανταποδώσει με πολύ θερμό τρόπο και η κίνησή του να πάει στο πέταλο των οργανωμένων της ΑΕΚ δημιούργησε έντονη δυσαρέσκεια τόσο στις τάξεις της διοίκησης της ομάδας όσο και ανάμεσα στους οπαδούς του Άρη.

Mια δυσαρέσκεια που εκφράστηκε και από τη διοίκηση, που είδε τη συμπεριφορά του Χιμένεθ ως μία ακόμη λανθασμένη επιλογή σε μια περίοδο που απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση.

Η κίνηση αυτή του Χιμένεθ τον φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση, λόγω της κακής εικόνας της ομάδας, μιας και ο έμπειρος τεχνικός δεν έχει καταφέρει ακόμα να βγάλει στο χορτάρι αυτό που θέλουν να δουν όλοι στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν πανηγυρίσει νίκη από τις 20 Σεπτεμβρίου, παραμένοντας για επτά συνεχόμενα παιχνίδια στη Stoiximan Super League χωρίς τρίποντο, γεγονός που εντείνει το ήδη βαρύ κλίμα.