Super League: Μάχη για play offs στο Πανθεσσαλικό, «τελικός» στη Λάρισα

Με δύο σημαντικές αναμετρήσεις σε Πανθεσσαλικό Στάδιο και AEL FC Arena ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, προσφέροντας τόσο «μάχη κορυφής» όσο και σύγκρουση για την παραμονή.

Η αυλαία ανοίγει στον Βόλο στις 18:00, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Οι δύο σύλλογοι αποτελούν τις φετινές ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος και πριν τη σέντρα συγκατοικούν στην 4η θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Το βράδυ όμως, είτε μία, είτε και οι δύο ομάδες θα βρεθούν πάνω από το «τριφύλλι».

Ο στόχος τους είναι ξεκάθαρος, ήτοι να διατηρηθούν σε τροχιά Ευρώπης και να αυξήσουν τη διαφορά από τον 7ο Άρη.

Στα αγωνιστικά, ο Λεβαδειακός ταξίδεψε χωρίς τους Λαγιούς και Τσιβελεκίδη, ενώ διαθέσιμος είναι ξανά ο Χάνα. Για τους γηπεδούχους, Τσοκάνης και Θαρθάνα παραμένουν σταθερά εκτός πλάνων.

Δύο ώρες αργότερα, στη Λάρισα, η AEL Novibet υποδέχεται τον ΟΦΗ σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται δικαίως… τελικός. Οι «βυσσινί» βρίσκονται τρίτοι από το τέλος, με τους Κρητικούς να είναι μόλις έναν βαθμό πιο κάτω και να καίγονται για αποτέλεσμα.

Ο ΟΦΗ αναζητά την πρώτη του νίκη με τον Κόντη στον πάγκο και μόλις την τρίτη στη φετινή σεζόν, ενώ η ΑΕΛ Novibet μετρά μοναδική επικράτηση αυτή απέναντι στον ουραγό Πανσερραϊκό. Τα περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα και για τις δύο ομάδες.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ - Άρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18:00 Βόλος - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2HD)

20:00 ΑΕΛ - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 18 (10αγ.)

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 18 (10αγ.)

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 (10αγ.)

7. ΑΡΗΣ 13

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 12

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 9

11. ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR 8

12. ΑΕΛ NOVIBET 7 (10αγ.)

13. ΟΦΗ 6 (9αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 15

Η επόμενη αγωνιστική (12η):

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

17:30 ΟΦΗ - Βόλος

19:30 Άρης - ΑΕΛ

19:30 Κηφισιά - Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου