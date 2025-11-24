ΑΕΚ – Άρης: «Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

INTIME SPORTS

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε στη συνέντευξη Τύπου του ΑΕΚ - Άρης ότι οι παίκτες του βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση κι αυτό που χρειάζεται να βελτιώσουν είναι το τελείωμα των φάσεων.

Ο Σέρβος τεχνικός έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του, λέγοντας ότι: «βλέπω ότι οι παίκτες πολεμάνε, προσπαθούν στις προπονήσεις σκληρά».

Επίσης, ο Νίκολιτς επεσήμανε: «Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, βλέπω την προσπάθεια των παικτών που πηγαίνουν με περηφάνια και δύναμη στα παιχνίδια», ενώ μίλησε και για τον τραυματισμό του Φραντζί Πιερό.

Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Πολλά συγχαρητήρια για τη νίκη στους παίκτες μας που είχαν με εξαιρετική απόδοση. Η απόδοση ήταν καλύτερη από το αποτέλεσμα. Βγήκε η ένταση στις προπονήσεις. Χωρίς να θέλω να επαναλαμβάνομαι, είχαμε το κλασικό πρόβλημα στα τελειώματα. Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Βγάζουμε πολλές τελικές, υπάρχει πρόοδος. Υπάρχουν και οι τραυματισμοί των Ελίασον, Κουτέσα και Πιερό, αλλά γύρισε ο Ζίνι. Είμαι ικανοποιημένος από το πρέσινγκ, την ένταση και τη δημιουργία των ευκαιριών, με εξαίρεση τα τελειώματα μας. Στρέφουμε το βλέμμα μας στο ευρωπαϊκό ματς».

Για τον τραυματισμό του Πιερό: «Ο Φράνζι γύρισε με τραυματισμό στον μηνίσκο από την Αϊτή. Παίζανε σε τεχνητό χλοοτάπητα, μπλόκαρε το γόνατό του. Θα τον κρατήσει εκτός για τρεις με τέσσερις βδομάδες. Θα γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός, τον περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει αρθροσκόπηση».

Για το αν επηρεάζει ο τραυματισμός του Πιερό τον σχηματισμό με δύο φορ: «Με επηρεάζει πολύ. Γνωρίζετε ότι μου αρέσει να παίζω με δύο κλασικούς φορ. Ο Γιόβιτς χρειαζόταν αρχικά προσαρμογή, μετά τραυματίστηκε ο Ζίνι, τώρα ο Πιερό. Σήμερα λειτούργησε θετικά ο σχηματισμός με δύο φορ συνολικά. Είχαμε μια ποικιλομορφία με τον σημερινό σχηματισμό. Σαφώς επηρεάζει, είναι ανέφικτο να παίζουμε με δύο επιθετικούς συνεχώς, αλλά δεν θα καθόμαστε να κλαίμε».

Για το αν στο τέλος υπήρξε έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης: «Όχι μόνο σήμερα, αλλά γενικά τελευταία παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, όμως το αποτέλεσμα είναι στο 1-0 ή στο 1-1. Στα τελευταία δέκα λεπτά δεχθήκαμε πίεση, χωρίς κάποια απειλή. Υπήρξε όμως ανησυχία. Σήμερα πρεσάραμε, είχαμε καλούς συνδυασμούς και αν είχαμε σκοράρει ένα δεύτερο τέρμα, αυτό θα είχε αφαιρέσει την πίεση. Είχαμε πολλές τελικές στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά πρέπει να σκοράρουμε για να αφαιρεθεί η πίεση. Έχω ένα μήνυμα να πω. Είμαστε παρόντες και στις τρεις διοργανώσεις παρά τις όποιες δυσκολίες (σ.σ. εννοούσε τις διαιτησίες). Βλέπω ότι οι παίκτες πολεμάνε, προσπαθούν στις προπονήσεις σκληρά. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, βλέπω την προσπάθεια των παικτών που πηγαίνουν με περηφάνια και δύναμη στα παιχνίδια».

Για το αν θεωρεί πως εκτός από τη συγκέντρωση στα τελειώματα χρειάζονται και καλύτερες θέσεις εκτέλεσης: «Σήμερα ήμασταν πολύ καλοί. Είχαμε ποικιλία, κάναμε επιθέσεις από παντού. Από όλες τις πιθανές θέσεις για να έρθει μια ευκαιρία για να σκοράρουμε. Με χαροποιεί αυτό. Ίσως να μην υπάρχει η κατάλληλη απόφαση στην τελική προσπάθεια. Ίσως να υπάρχει έλλειψη εμπειρίας και ηρεμίας, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε για να βρούμε την ηρεμία και να σκοράρουμε».