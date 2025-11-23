Super League: Ντέρμπι ΑΕΚ - Άρης, με Κηφισιά ο ΠΑΟΚ, στις Σέρρες ο Παναθηναϊκός - Το πρόγραμμα

Onsports Team

Το ντέρμπι ΑΕΚ - Αρης στην «OPAP Arena» ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Κυριακής (23/11) για την 11η αγωνιστική της Super League, τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται με τον Πανσερραϊκό.

Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται η δράση την Κυριακή (23/11) για την πρώτη τη τάξει εθνική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το Σάββατο (22/11) ο Ολυμπιακός πήρε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, 3-0 επί του Ατρόμητου, ενώ η «μονομαχία» του Αστέρα AKTOR με τον Παναιτωλικό ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (1-1).

Η αυλαία της δεύτερης ημέρας της 11ης αγωνιστικής ανοίγει το απόγευμα της Κυριακής (23/11) στις Σέρρες στις 17:00. Ο ουραγός της βαθμολογίας Πανσερραϊκός, με τον Χεράλντ Σαραγόσα να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στον πάγκο της ομάδας, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Τα «Λιοντάρια» έχουν συγκεντρώσει μόλις 5 βαθμούς στις πρώτες 10 αγωνιστικές και «καίγονται» για τη νίκη, τη στιγμή που οι «πράσινοι» χρειάζονται το «τρίποντο» για να μην χάσουν την επαφή με τις πρώτες θέσεις.

Δύο ώρες αργότερα, η δράση μεταφέρεται στην Θεσσαλονίκη και την Τούμπα. Εκεί, ο ΠΑΟΚ θα παίξει κόντρα στην Κηφισιά. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προέρχεται από την ήττα στο ντέρμπι με το «τριφύλλι» πριν τη διακοπή, με αποτέλεσμα να απωλέσει την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Μάλιστα, η νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου, έφερε ένα… κενό 5 βαθμό, το οποίο θέλει να μειώσει το «συγκρότημα» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 23 βαθμούς και είναι στο -5 από τους Πειραιώτες με ματς λιγότερο και στο +1 από την ΑΕΚ, η οποία στην συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Από την άλλη, η Κηφισιά φιγουράρει στην 8η θέση με 12 βαθμούς συγκομιδή και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Η αυλαία της ημέρας θα πέσει στην «OPAP Arena». Στις 21:00 η Ένωση θα παίξει κόντρα στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης. Το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς θα βρει απέναντί του έναν από τους πιο αγαπητούς προπονητές, τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο «Δικέφαλος» θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, μετά τις νίκες επί Παναιτωλικού και ΟΦΗ, τη στιγμή που οι Μακεδόνες δεν έχουν γευτεί τη χαρά ενός «τρίποντου» τις τελευταίες έξι αγωνιστικές.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Αστέρας AKTOR - Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός - Αρτόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

17:00 Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός (Novasports 2HD)

19:00 ΠΑΟΚ - Κηφισιά (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ - Άρης (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18:00 Βόλος - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 2HD)

20:00 ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 28 -11 αγ.

2. ΠΑΟΚ 23

3. ΑΕΚ 22

4. Λεβαδειακός 18

5. Βόλος 18

6. Παναθηναϊκός -9 αγ.

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

9. Παναιτωλικός 12 -11 αγ.

10. Ατρόμητος 9 -11 αγ.

11. Αστέρας AKTOR 8 -11 αγ.

12. ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5