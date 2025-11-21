Ολυμπιακός: Με Έσε και Γκαρθία, εκτός ο Πασχαλάκης - Η αποστολή του Μεντιλίμπαρ

Eurokinissi Sports

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης είναι η μοναδική απουσία του Ολυμπιακού για το ματς του Σαββάτου (22/11) με τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, κάτι που έχει προκαλέσει... σκέψεις στον Ολυμπιακό αναφορικά με την ευρωπαϊκή λίστα και την είσοδο του Νίκου Μπότη σ' αυτή λίγο πριν τη «μάχη» με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Μάλιστα, ο διεθνής πορτιέρο με την Εθνική Ελπίδων, μετέχει στην αποστολή των Πειραιωτών για τον αγώνα του Σαββάτου (22/11) με τον Ατρόμητο.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας επιστρέφουν στις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, μετά το «παράθυρο» για τις εθνικές ομάδες και πρώτο τους... εμπόδιο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής είναι ο Ατρόμητος. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και μετά το τέλος του προγράμματος της Παρασκευής (21/11) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σ' αυτήν δεν μετέχει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, εν αντιθέσει με τους Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Μάνσα, Ρέτσος, Ροντινέι, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.