Όσμαν: «Από αύριο θα επιστρέψουμε στις νίκες και θα είμαστε στο Final-4»

Οnsports Τeam

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους και ξεκαθάρισε πως θα είναι η αρχή της αντεπίθεσής των «πράσινων» για να βρεθούν στο Final-4.

Ο Τσέντι Όσμαν είναι ένας από τους παίκτες... βαρόμετρα για την ομάδα του Παναθηναϊκού και η παρουσία του εν πολλοίς κρίνει και το παιχνίδι της ομάδας. Ο Τούρκος παίκτης με δηλώσεις του για την κατάσταση του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε πως η ομάδα του από αύριο θα επιστρέψει στις νίκες και θα ξεκινήσει την πορεία της για το Final-4.

Αναλυτικά:

Για το «κλειδί» της νίκης κόντρα στην Βίρτους: «Προφανώς και το «κλειδί» είναι η άμυνα. Η Βίρτους έχει κερδίσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια, κόντρα σε Μιλάνο και Ζαλγκίρις. Έχουμε ένα ακόμα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να επιστρέψουμε στις νίκες και το καλό μπάσκετ. όπως πριν τα Χριστούγεννα. Να πάρουμε μεγάλες νίκες όπως με Φενέρ και Ζαλγκίρις. Πρέπει να επιστρέψουμε στο μπάσκετ μας. Το μπάσκετ που ξέρουμε. Και όλα θα είναι καλά. Από αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε να κερδίζουμε και πάλι».

Για το τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να κερδίσει: «Πρέπει να μείνουμε ενεργοί για 40 λεπτά. Παίξαμε καλά στο πρώτο μέρος κόντρα στην Αρμάνι. Αλλά στη συνέχεια χάσαμε την ενέργειά μας. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Είμαστε αναστατωμένοι με τις ήττες. Όπως και ο κόσμος. Το καταλαβαίνομε. Προσπαθούμε για το καλύτερο και θα το δείξουμε αύριο».

Για τα θέματα ενέργειας είπε: «Όπως είπα θ πρέπει να παίζουμε καλά για 40 λεπτά. Πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είχαμε προβλήματα. Δεν ήταν εύκολο να επανέλθουμε. Δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Θα το κάνουμε από αύριο. Έχουμε εξαιρετική ομάδα, έχουμε ταλέντο και αν ακολουθούμε το πλάνο θα είμαστε ΟΚ. Είμαστε μια νίκη μακριά από τις πρώτες θέσεις Θα παραμείνουμε θετικοί και θα επιστρέψουμε στις νίκες».

Για το μπουστάρισμα του Σαρπ: «Όλοι μας στην ομάδα θέλουμε να φτιάξουμε την ψυχολογία μας. Αλλά δε χρειαζόμαστε κάποιον για να το κάνει ή να μας δώσει έξτρα κίνητρο. Ο μεγάλος μας στόχος είναι να βρεθούμε στο Final-4 στο γήπεδό μας και αυτό ονειρευόμαστε. Θα είμαστε στο Final-4. . Το πιστεύουμε. Μένουμε συγκεντρωμένοι, πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και όλα θα είναι καλά».