Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει… μπάσιμο για Μουζακίτη η Νάπολι
Onsports Team 21 Νοεμβρίου 2025, 11:01
SUPER LEAGUE / Νάπολι / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει… μπάσιμο για Μουζακίτη η Νάπολι

Η εντυπωσιακή άνοδος του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζεται, με τον νεαρό μέσο του Ολυμπιακού να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η διάκρισή του στη ψηφοφορία για το European Golden Boy 2025 έχει εκτοξεύσει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων, με τη Νάπολι του Αντόνιο Κόντε να εμφανίζεται έτοιμη να μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «europacalcio», ο Κόντε θεωρεί τον Μουζακίτη ιδανικό για το πλάνο της ομάδας, εκτιμώντας ιδιαίτερα την ποιότητα, την ένταση στο παιχνίδι του και τη δημιουργικότητα που προσφέρει στη μεσαία γραμμή. Οι Ιταλοί τονίζουν ότι ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο έμπειρος τεχνικός για να ενισχύσει τον άξονα των «παρτενοπέι».

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη υπολογίζεται γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται προσιτό για τους «γαλάζιους» του Κόντε. Ωστόσο, η έντονη ζήτηση από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες αναμένεται να δυσκολέψει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αγγλικά ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός φέρεται να κοστολογεί τον Μουζακίτη περίπου στα 45 εκατ. ευρώ, με τους Πειραιώτες να μην σκοπεύουν να παραχωρήσουν εύκολα ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ τους.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Πιτίνο: «Είπα στους Νικς να πάρουν τον Μίτσελ και εκείνοι πήραν τον… Νιλικίνα»
10 λεπτά πριν Πιτίνο: «Είπα στους Νικς να πάρουν τον Μίτσελ και εκείνοι πήραν τον… Νιλικίνα»
EUROLEAGUE
Ξέσπασε ο Φρανσίσκο: «Η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, η κατάσταση ξεφεύγει»
20 λεπτά πριν Ξέσπασε ο Φρανσίσκο: «Η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, η κατάσταση ξεφεύγει»
BASKET LEAGUE
Sold out το «Παλατάκι» για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
29 λεπτά πριν Sold out το «Παλατάκι» για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Euroleague, Ολυμπιακός - Παρί: Να επιστρέψει στις νίκες μετά το κάζο στο Μιλάνο
29 λεπτά πριν Euroleague, Ολυμπιακός - Παρί: Να επιστρέψει στις νίκες μετά το κάζο στο Μιλάνο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved