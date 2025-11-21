Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ετοιμάζει… μπάσιμο για Μουζακίτη η Νάπολι

Onsports Team

Η εντυπωσιακή άνοδος του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζεται, με τον νεαρό μέσο του Ολυμπιακού να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η διάκρισή του στη ψηφοφορία για το European Golden Boy 2025 έχει εκτοξεύσει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων, με τη Νάπολι του Αντόνιο Κόντε να εμφανίζεται έτοιμη να μπει δυναμικά στη διεκδίκησή του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «europacalcio», ο Κόντε θεωρεί τον Μουζακίτη ιδανικό για το πλάνο της ομάδας, εκτιμώντας ιδιαίτερα την ποιότητα, την ένταση στο παιχνίδι του και τη δημιουργικότητα που προσφέρει στη μεσαία γραμμή. Οι Ιταλοί τονίζουν ότι ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού διαθέτει τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο έμπειρος τεχνικός για να ενισχύσει τον άξονα των «παρτενοπέι».

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως η χρηματιστηριακή αξία του παίκτη υπολογίζεται γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που θεωρείται προσιτό για τους «γαλάζιους» του Κόντε. Ωστόσο, η έντονη ζήτηση από πολλές ευρωπαϊκές ομάδες αναμένεται να δυσκολέψει σημαντικά τις διαπραγματεύσεις.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αγγλικά ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός φέρεται να κοστολογεί τον Μουζακίτη περίπου στα 45 εκατ. ευρώ, με τους Πειραιώτες να μην σκοπεύουν να παραχωρήσουν εύκολα ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ τους.