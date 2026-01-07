Iβάνοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχασε χθες, οπότε δεν θα είναι εύκολο για εμάς»

Οnsports Τeam

Η Βίρτους Μπολόνια ετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ξέρει καλά τις δυσκολίες του παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός, μετά τις ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι είναι με την πλάτη στον τοίχο και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ξέρει καλά ότι αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αύριο θα είναι σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας για εμάς, επειδή θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, με σπουδαίους παίκτες.

Επιπλέον, έχασαν τον τελευταίο τους αγώνα στην έδρα τους, οπότε δεν θα είναι εύκολο για εμάς, επειδή θα προσπαθήσουν να ανακάμψουν. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη στιγμή, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».