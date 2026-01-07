Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Iβάνοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχασε χθες, οπότε δεν θα είναι εύκολο για εμάς»
Οnsports Τeam 07 Ιανουαρίου 2026, 15:56
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Iβάνοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχασε χθες, οπότε δεν θα είναι εύκολο για εμάς»

Η Βίρτους Μπολόνια ετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ξέρει καλά τις δυσκολίες του παιχνιδιού. 

Ο Παναθηναϊκός, μετά τις ήττες από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι είναι με την πλάτη στον τοίχο και ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ξέρει καλά ότι αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή της ομάδας του. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αύριο θα είναι σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας για εμάς, επειδή θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, με σπουδαίους παίκτες.

Επιπλέον, έχασαν τον τελευταίο τους αγώνα στην έδρα τους, οπότε δεν θα είναι εύκολο για εμάς, επειδή θα προσπαθήσουν να ανακάμψουν. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη στιγμή, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

 


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν για μεταγραφές: «Η πιο σημαντική αν επιστρέψει ο Λεσόρ σε 3-4 εβδομάδες»
25 λεπτά πριν Αταμάν για μεταγραφές: «Η πιο σημαντική αν επιστρέψει ο Λεσόρ σε 3-4 εβδομάδες»
EUROLEAGUE
Βγαίνει μπροστά ο Αταμάν: «Αν δεν κατακτήσουμε Euroleague ή πρωτάθλημα, θα φύγω απ’ την Aθήνα»
44 λεπτά πριν Βγαίνει μπροστά ο Αταμάν: «Αν δεν κατακτήσουμε Euroleague ή πρωτάθλημα, θα φύγω απ’ την Aθήνα»
EUROLEAGUE
Όσμαν: «Από αύριο θα επιστρέψουμε στις νίκες και θα είμαστε στο Final-4»
53 λεπτά πριν Όσμαν: «Από αύριο θα επιστρέψουμε στις νίκες και θα είμαστε στο Final-4»
EUROLEAGUE
Νιανγκ: «Μας περιμένει ένας ακόμη δύσκολος αγώνας»
1 ώρα πριν Νιανγκ: «Μας περιμένει ένας ακόμη δύσκολος αγώνας»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved