Βίρτους Μπολόνια: Χωρίς Βιλντόζα κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η ιταλική ομάδα φιλοξενείται αύριο το βράδυ από τον Παναθηναϊκό με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς να μην έχει στη διάθεσή του τον άλλοτε παίκτη "πράσινων" και "ερυθρόλευκων".

Με ένα σοβαρό αγωνιστικό πρόβλημα θα παραταχθεί αύριο το βράδυ στο glass floor του Telekom Center Athens η Βίρτους Μπολόνια.

Η ιταλική ομάδα δε θα έχει στη σύνθεσή της τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, Λούκα Βιλντόζα.

Ο Βιλντόζα τραυματίστηκε στο πόδι στην τέταρτη περίοδο του αγώνα κόντρα στη Ζαλγκίρις. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε αγωνία για την κατάστασή του, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν τις φοβίες των ανθρώπων της ομάδας από την Μπολόνια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αργεντινός πλέι μέικερ ταλαιπωρείται από τραυματισμό πρώτο βαθμού στον ημιτενοντώδη μυ, ο οποίος θα τον κρατήσει εκτός δράσης για την αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής στο Telekom Center Athens.

Αντίθετα διαθέσιμος θα είναι και πάλι ο Μουχάμετ Ντιούφ, που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.