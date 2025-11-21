Ομάδες

Σαραγόσα: «Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δύσκολο κλίμα για τους αντιπάλους μας στην έδρα μας»
Οnsports Τeam 21 Νοεμβρίου 2025, 11:22
SUPER LEAGUE

Ο νέος τεχνικός του Πανσερραϊκού, λίγο πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της ομάδας των Σερρών. 

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέος προπονητής του Πανσερραϊκού, Ο Χεράλντ Σαραγόσα στάθηκε στο κομμάτι της ψυχολογίας, ενώ σχολίασε και το προσεχές παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (23/11 17:00).

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αρχικά να πω πως είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στις Σέρρες. Από την άφιξη μου φαίνεται πως έχω γυρίσει στο σπίτι μου. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τους ανθρώπους της ομάδας. Τον πρόεδρο, τους ποδοσφαιριστές και με το σταφφ, με πολλούς από αυτούς ήμασταν μαζί. Είμαι χαρούμενος για αυτό. Φυσικά χαρούμενος για τον κόσμο και την πόλη. Με βλέπουν στην πόλη και αυτό με γεμίζει χαρά. Θα ήθελα να πω στους οπαδούς μας, πως θέλω να τους δω ξανά στο γήπεδο και είναι πολύ σημαντικοί για μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα που να είναι δύσκολο να κερδίσεις στις Σέρρες. 

Είμαι σίγουρος πως το ποδόσφαιρο που θα παρουσιάσουμε θα αρέσει στους φιλάθλους μας. Για αυτό τους χρειαζόμαστε δίπλα μας για να μας βοηθήσουν να πάρουμε τους βαθμούς που θέλουμε. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, είναι μία από τις πιο δυνατές στην Ελλάδα.. Γνωρίζουμε ότι έχει πολύ καλούς παίκτες και νέο προπονητή που τον σεβόμαστε πολύ αλλά δουλεύουμε ώστε οι τρεις βαθμοί να μείνουν στο... σπίτι».



