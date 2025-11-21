Euroleague, Ολυμπιακός - Παρί: Να επιστρέψει στις νίκες μετά το κάζο στο Μιλάνο

Eurokinissi Sports

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να αφήσει πίσω του την ήττα στο Μιλάνο και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την κακή ήττα από τη μισή Αρμάνι στο Μιλάνο, ενώ μετά είχαν ένα εύκολο πέρασμα στην Πάτρα και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο απαιτητικό ματς με την γαλλική ομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για ακόμη μία φορά δεν θα έχει πλήρη σύνθεση. Ο Κίναν Έβανς παραμένει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ ο Σακίλ ΜακΚίσικ επίσης δεν βρίσκεται στη διάθεση του τεχνικού των Πειραιωτών. Αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Τάισον Ουόρντ.

Από την πλευρά της, η Παρί έρχεται στο Φάληρο με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την άνετη εκτός έδρας νίκη της επί της Μπουργκ το Σάββατο. Το σύνολο του Ταμπελίνι έχει δείξει σταθερότητα, παρότι στην προηγούμενη «διαβολοβδομάδα» κατέγραψε μία ήττα και μία νίκη.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής (21/11)

21:15 Ολυμπιακός - Παρί (Novasports Prime)

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Novasports Start)

21:30 Παρτιζάν - Φενερμπαχτσέ (Novasports 4HD)

21:30 Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου (Novasports 5HD)

22:00 Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας (Novasports 2HD)