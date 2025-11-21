Ομάδες

Με Πιτσίλκα το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Οnsports Τeam 21 Νοεμβρίου 2025, 12:11
BASKET LEAGUE

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές της αγωνιστικής με τους Πιτσίλκα, Μαρινάκη και Μαρτινάκο να "σφυρίζουν" στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. 

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Αναλυτικά:

Σάββατο 22/11

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Περιστέρι Betsson Τσαρούχα-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Νιγιάννης)

 Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης-Καλογριάς (Κυρτάτας)

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Μπακάλης-Τεφτίκης (Λαζαρίδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Καρδίτσα Ιαπωνική Συμεωνίδης-Θεονάς-Ανστασιάδης Β. (Κουλούρης)

Κυριακή 23/11

Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ηρακλής Τσιμπούρης-Καρπάνος-Αγγελής (Ντίνος)

PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Πιτσίλκας-Μαρινάκης-Μαρτινάκος (Πανταζής)

 



