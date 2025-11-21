Με Πιτσίλκα το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Αναλυτικά:
Σάββατο 22/11
Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Περιστέρι Betsson Τσαρούχα-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Νιγιάννης)
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός AKTOR Αγραφιώτης-Λουλουδιάδης-Καλογριάς (Κυρτάτας)
Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Μπακάλης-Τεφτίκης (Λαζαρίδης)
Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Καρδίτσα Ιαπωνική Συμεωνίδης-Θεονάς-Ανστασιάδης Β. (Κουλούρης)
Κυριακή 23/11
Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι-Ηρακλής Τσιμπούρης-Καρπάνος-Αγγελής (Ντίνος)
PAOK Sports Arena 16.00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Πιτσίλκας-Μαρινάκης-Μαρτινάκος (Πανταζής)