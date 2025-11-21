Πιτίνο: «Είπα στους Νικς να πάρουν τον Μίτσελ και εκείνοι πήραν τον… Νιλικίνα»

Οnsports Τeam

Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας αποκάλυψε πως είχε προτείνει στην ομάδα της Νέας Υόρκης να πάρει τον Ντόνοβαν Μίτσελ και εκείνοι προτίμησαν τον παίκτη του Ολυμπιακού, του οποίου το όνομα μάλιστα δεν γνώριζε.

Στο podcast «Roomates Show» των αστέρων των Νιου Γιορκ Νικς, Τζέιλεν Μπράνσον και Τζος Χαρτ, βρέθηκε ο Ρικ Πιτίνο και είπε πολλά με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας αποκάλυψε πως το 2017 σε συνομιλίες που έχει με τους Νικς τους είχε προτείνει να αποκτήσουν τον παίκτη του τότε στο Λούιβιλ, Ντόνοβαν Μίτσελ.

Εκείνοι όμως δεν το έπραξαν, πηγαίνοντας σε μια.. άλλη επιλογή.

«Κάλεσα τους Νικς, είχαν την έβδομη (σ.σ. είχαν την όγδοη) επιλογή στο ντραφτ. Τους είπα ‘πάρτε τον παίκτη μου, Ντόνοβαν Μίτσελ. Θα κάνει θραύση. Μη δίνετε σημασία στις αδυναμίες που νομίζετε ότι έχει’. Μου απάντησαν ‘δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τον επιλέξουμε τόσο ψηλά’. Και τελικά επέλεξαν στο Νο7 τον Φρανκ… Νικολέτι… Νικολίνα. Κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε το! Μπορούσαν να επιλέξουν τον Μίτσελ και πήραν τον Φρανκ», δήλωσε ο Πιτίνο.