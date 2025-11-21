Ξέσπασε ο Φρανσίσκο: «Η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, η κατάσταση ξεφεύγει»

Οnsports Τeam

Μετά τα όσα έγιναν στη Μαδρίτη και στον αγώνα της Ρεάλ με τη Ζαλγκίρις Κάουνας ο Σιλβέιν Φρανσίσκο δεν άντεξε και έριξε τα βέλη του προς τους διαιτητές, ζητώντας άμεσα αντίδραση από τη EuroLeague.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διαιτησία στη EuroLeague μπαίνει στο... στόχαστρο από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.

Για μία ακόμα φορά οι διαιτητές αποδείχθησαν κατώτεροι των περιστάσεων με την απόδοσή τους στο Ρεάλ-Ζαλγκίρις και οδήγησαν τον Σιλβέιν Φρανσίσκο σε ένα απίστευτο ξέσπασμα.

«Πρέπει να πω κάτι... Πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε με περισσότερο σεβασμό. Υπάρχουν πάρα πολλά φάουλ που δεν έχουν σφυριχτεί υπέρ μας. Ελπίζω αυτό να αλλάξει στο δεύτερο μέρος, πρέπει να είμαστε πιο προστατευμένοι» δήλωσε ο Γάλλος πόιντ γκαρντ της Ζάλγκιρις στο ημίχρονο, αλλά δε σταμάτησε εκεί.,

«Ο Μαόντο είχε την μπάλα και ο Φακού τον μάρκαρε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ στην επίθεση για μια μικρή επαφή. Δεν το καταλαβαίνω γιατί στο πρώτο ημίχρονο, ο Φελίς με κλώτσησε στην κνήμη, έπεσα, αλλά δεν υπήρξε σφύριγμα. Θα έπρεπε να είχε δοθεί κι ένα φάουλ υπέρ του Αζουόλας (Τουμπέλις) στον αιφνιδιασμό, αλλά δεν δόθηκε ούτε αυτό. Δεν ξέρω ποιον να κατηγορήσω. Νομίζω ότι οι διαιτητές πρέπει να το πάρουν πιο σοβαρά και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, γιατί δεν γίνεται να χάνουμε έτσι», είπε αρχικά.

Στο τέλος πρόσθεσε: «Είκοσι βολές στο τέταρτο δεκάλεπτο υπέρ της Ρεάλ είναι απίστευτο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η Euroleague δεν θέλει να μιλάμε για τους διαιτητές, αλλά πρέπει να το πάρουμε πιο σοβαρά. Συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Κάθε φορά που κάνουμε λάθος, τιμωρούμαστε. Τώρα η Euroleague πρέπει να κάνει κάτι για τους διαιτητές, επειδή η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχο».