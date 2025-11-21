Sold out το «Παλατάκι» για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Οnsports Τeam

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι στα... κάγκελα με τις διοικητικές εξελίξεις και εξαφάνισαν και το τελευταίο εισιτήριο για το ματς της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη.

Κατάμεστο θα είναι το «Παλατάκι» κόντρα στην ομάδα του Μπαρτζώκα με παραπάνω από 8,000 φίλους του Δικεφάλου να δίνουν το «παρών» την Κυριακή (23/11 16:00) στο ντέρμπι κορυφής της Stoiximan GBL.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι σε... αναμένα κάρβουν για να δουν τι θα γίνει οριστικά με τις εξελίξεις στα διοικητικά της ομάδας και το προσεχές ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έχει ανεβάσει στα ύψη τον ενθουσιασμό τους.

Η ψυχολογία σε κόσμο και ομάδα είναι στο ζενίθ, μετά και τη σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη επί της Μπράουσβαιγκ και οι οπαδοί του "Δικέφαλο" εξαφάνισαν τα εισιτήρια για το ματς με την ομάδα του Πειραιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό είναι το δεύτερο sold out του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, μετά το ματς με τον Ηρακλη.