Παναθηναϊκός: Ξεχνάει τον Πελίστρι μέχρι το 2026 -Αυτά τα παιχνίδια θα χάσει

Το νέο πρόβλημα τραυματισμού που ταλαιπωρεί τον Φακούντο Πελίστρι θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τις αρχές του 2026, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Ουρουγουανού παίκτη.

Δυσάρεστα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό αναφορικά με την κατάσταση του τραυματισμού του Φακούντο Πελίστρι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου ο Πελίστρι αναμένεται να απουσιάσει για περίπου έναν μήτνα μετά τη νέα θλάση που υπέστη και η επανεμφάνισή του πηγαίνει για το 2026!

Όπως όλα δείχνουν ο Πελίστρι δεν θα προλάβει να πατήσει και πάλι χορτάρι μέχρι το τέλος του έτους που διανύουμε, κάτι που σημαίνει ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δε θα μπορεί να τον υπολογίζει για το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Οι άνθρωποι του "τριφυλλιού" είναι φανερά απογοητευμένοι με τις εξελίξεις αυτές καθώς πάνω που περίμεναν να δουν τον παίκτη να επιστρέφει σε αγωνιστική δράση, μετά τη μεγάλη αγωνιστική αποχή του, ο παίκτης θα μείνει ακόμα πιο πίσω και θα χάσει μια σειρά από σηματνικά παιχνίδια.

Αρχικά χάνει το κυριακάτικο ματς στις Σέρρες (23/11) για το πρωτάθλημα και ακολουθούν κατά σειρά Στουρμ Γκρατς (εντός 27/11, Γιουρόπα), ΑΕΚ (εντός 30/11, πρωτάθλημα), Κηφισιά (εντός 3/12, Κύπελλο), Λάρισα (εκτός 7/12, πρωτάθλημα), Πλζεν (εντός 11/12, Γιουρόπα), Βόλος (εντός 14/12, πρωτάθλημα), Καβάλα (ετός 17/12, Κύπελλο) και ΠΑΟΚ (εκτός 21/12, πρωτάθλημα).