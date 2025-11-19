UEFA: «Στηρίζουμε τον Λανουά και την ΕΠΟ» - Επιβεβαίωσε τη συνάντηση με την ΠΑΕ ΑΕΚ

AP Photo/Thanassis Stavrakis

Onsports Team

Η UEFA, μέσω επίσημης τοποθέτησής της, επιβεβαίωσε τη συνάντηση που είχε με την ΠΑΕ ΑΕΚ κι εξέφρασε τη στήριξη της στον Στεφάν Λανουά και την ΕΠΟ.

Ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον CEO, Μηνά Λυσάνδρου βρέθηκαν στη Νιόν της Ελβετίας για να συναντηθούν με στελέχη της UEFA.

Ο λόγος ήταν φυσικά η στάση του Στεφάν Λανουά, για τον οποίο η «Ένωση» έχει προχωρήσει σε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιρρίπτοντας ευθύνες παραβίασης καθήκοντος από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή.

Μετά το ταξίδι στην Ελβετία, οι «κιτρινόμαυροι» σημείωσαν, μεταξύ άλλων, πως: «όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και «επιλεκτικά» σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα... Σύντομα θα του έρθει Μπούμερανγκ...»

Σε επίσημη δήλωση προς το Novasports, κατόπιν ερώτηση προς το τμήμα επικοινωνίας της, η UEFA επιβεβαίωσε το ραντεβού με την ΠΑΕ ΑΕΚ, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη στήριξη της προς τον Στεφάν Λανουά και την ΕΠΟ.

Η τοποθέτηση της UEFA

«Επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη και τη συνάντηση με τα στελέχη της ΑΕΚ, για την οποία η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) είχε πλήρη ενημέρωση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο κ. Λανουά και οι συνεργάτες του προτάθηκαν από την UEFA στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) για να ηγηθούν της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και να επιβλέπουν την ανάπτυξη της διαιτησίας στην Ελλάδα. Η UEFA έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της προς τον πρόεδρο και την ομάδα του στην αποστολή τους.

Η UEFA διατηρεί επίσης την ισχυρή της υποστήριξη προς την ΕΠΟ υπό την ηγεσία του κ. Γκαγκάτση, και συνεργάζονται σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και προτεραιότητες ανάπτυξης. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν και τη χρηματοδότηση για το νέο προπονητικό κέντρο των εθνικών ομάδων, μέσω του επενδυτικού προγράμματος UEFA Hat Trick.»