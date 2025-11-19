Euroleague: Η Μονακό «πάτησε» τη Βιλερμπάν – Η βαθμολογία και οι μεταδόσεις

INTIME SPORTS

Onsports Team

Η Μονακό επικράτησε 84-52 της κάκιστης Βιλαρμπάν κι επέστρεψε στις νίκες, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε τη γαλλική μονομαχία, την οποία μάλιστα τη μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο.

Οι Μονεγάσκοι δεν έπιασαν κάποια τρομερά στάνταρ απόδοσης, αλλά δεν χρειάστηκε κιόλας, καθώς η ASVEL παρουσίασε το χειρότερο δυνατό πρόσωπό της. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερα λάθη (βλ. 23), απ’ ότι εύστοχα σουτ εντός παιδιάς (βλ. 15). Ο Μάικ Τζέιμς ήταν ο κορυφαίος για τη Μονακό, έχοντας 12 πόντους κι 7 ασίστ.

Το +32 αποτελεί τη μεγαλύτερη νίκη της Μονακό στην ιστορία της στη διοργάνωση, ενώ οι 54 πόντοι είναι οι λιγότεροι που έχει πετύχει η Βιλερμπάν από το 2019 που συμμετέχει στη Euroleague.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-14, 21-34, 40-64, 52-84

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πουπέ): Σέλιας 7 (5ριμπ.), Ατάμνα, Χάρισον 5, Ερτέλ 7 (1), Ατζίνσα 5 (1), Μάσα (8ριμπ.), Ενγκουάμα 2, Λάιτι 3 (5ριμπ.), Εντζάι 6 (7ριμπ.), Ουότσον 7, Βοτιέ 4, Τραορέ 6 (6ριμπ.)

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 11 (1τρ., 5ασ.), Μπλόσομγκεϊμ 8 (2τρ., 10ριμπ.), Μακουντού 8, Τάις 6, Ντιάλο 9 (5κλ.), Χέιζ 6, Τάρπι, Μπεγκαρίν 2, Νέντοβιτς 5 (1), Στράζελ 5, Μίροτιτς 12 (2), Τζέιμς 12 (7ασ.)

Η βαθμολογία της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3 Ερυθρός Αστέρας 8-3 Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4 Ολυμπιακός 7-4 Παναθηναϊκός 7-4 Μπαρτσελόνα 7-4 Μονακό 7-5 Αρμάνι Μιλάνο 6-5 Βαλένθια 6-5 Φενερμπαχτσέ 6-5 Ρεάλ Μαδρίτης 5-6 Παρί 5-6 Ντουμπάι 5-6 Βίρτους Μπολόνια 5-6 Μπάγερν Μονάχου 5-6 Αναντολού Εφές 4-7 Παρτιζάν 4-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Μπασκόνια 3-8 Βιλερμπάν 3-9

Το υπολειπόμενο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

19:30 Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα Novasports5

Novasports5 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Start

Novasports Start 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ζάλγκιρις Novasports4

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου