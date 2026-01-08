Ομάδες

MVP ο Ομπστ πριν από τον Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 16:03
EUROLEAGUE

MVP ο Ομπστ πριν από τον Ολυμπιακό

Ο Αντρέας Ομπστ, αναδείχθηκε MVP της 20ής αγωνιστικής της EuroLeague, έπειτα από την τρομερή εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στην Μπασκόνια.

Κορυφαίος παίκτης της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague αναδείχθηκε ο Αντρέας Ομπστ, ο οποίος διέλυσε όλα τα αμυντικά συστήματα της Μπασκόναι. 

Πιο συγκεκριμένα ο Γερμανός γκαρντ της Μπάγερν, διέλυσε τη στατιστική στη νίκη της ομάδας του κόντρα στην Μπασκόνια (96-89).

Έχοντας 37 πόντους (6/7 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 4/5 βολές), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συγκέντρωσε 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερο από κάθε άλλον και αναδείχθηκε MVP της 20ής αγωνιστικής.

Ο έμπειρος παίκτης των Γερμανών βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση, λίγο πριν από τον αυριανό αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 



