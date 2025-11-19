ΑΕΚ: Για το ελληνικό ποδόσφαιρο και Λανουά οι Ηλιόπουλος, Λυσάνδρου στην UEFA

Onsports team

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε επίσημες επαφές με την UEFA, με τον Μάριο Ηλιόπουλο και τον Μηνά Λυσάνδρου να ταξιδεύουν την Τρίτη (18/11) στην Ελβετία, στο πλαίσιο ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αντίστοιχη ενημέρωση είχε γίνει και την περσινή χρονιά από τον μεγαλομέτοχο.

Κατά τη συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, ο ιδιοκτήτης και ο CEO της ΑΕΚ παρουσίασαν μια σειρά θεμάτων που, σύμφωνα με τον σύλλογο, έχουν επηρεάσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Μεταξύ αυτών ήταν και το περιστατικό με τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, σχετικά με καταγγελία προπηλακισμού που δεν αποδείχθηκε από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, οδηγώντας στην αθώωση της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Επιπλέον, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον τρόπο ορισμού διαιτητών, καθώς και η ανακοίνωση της ΕΠΟ για το εν λόγω συμβάν, η οποία εκδόθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ ανέφερε επίσης ότι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια όπου ορίστηκαν Έλληνες διαιτητές, έχουν προκύψει προβληματισμοί, παρότι η ομάδα κατάφερε να επικρατήσει στα τρία από αυτά.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος ευρύτερων κινήσεων που υλοποιούνται το τελευταίο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει ήδη καταγγελία του συλλόγου για τον Στεφάν Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.