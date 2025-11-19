NBA: Θριαμβευτική επιστροφή ΛεΜπρόν και... παράσταση από Ντόντσιτς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

AP Photo/Jae C. Hong

Onsports Team

Μια πλούσια σε θέαμα βραδιά στο NBA πρόσφερε συναρπαστικές στιγμές, με τους Λέικερς, τους Πίστονς και τους Μάτζικ να πετυχαίνουν σημαντικές νίκες και μερικές εντυπωσιακές ατομικές εμφανίσεις να κλέβουν την παράσταση.

Στην «Crypto.com Arena», ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος, σημειώνοντας 37 πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ, οδηγώντας τους Λέικερς (11-4) στη νίκη με 140-126 επί των Τζαζ (5-9). Η βραδιά όμως είχε και ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του στη σεζόν, μετά την απουσία του στα πρώτα 14 παιχνίδια λόγω ισχιαλγίας. Με τη συμμετοχή του, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που αγωνίζεται σε 23 συνεχόμενες σεζόν, ολοκληρώνοντας το ματς με 11 πόντους σε 30 λεπτά.

Η ομάδα του Λος Άντζελες παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση, με τον Όστιν Ριβς να προσθέτει 26 πόντους, τον ΝτεΆντρε Έιτον να πραγματοποιεί double double με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ, και τον Τζέικ Λαραβία να συμβάλλει με 16 πόντους. Οι Τζαζ είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 71-67, όμως παρά τους 34 πόντους του Κιόντε Τζορτζ και τους 31 του Λάουρι Μάρκανεν, δεν μπόρεσαν να αντέξουν την αντεπίθεση των Λέικερς στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Ασταμάτητο το Ντιτρόιτ

Στην Ατλάντα, οι Πίστονς (13-2) συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, επικρατώντας 120-112 των Χοκς (9-6) και φτάνοντας στην 11η συνεχόμενη νίκη τους, το μεγαλύτερο σερί του οργανισμού από το 2007-’08. Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ επέστρεψε μετά από τρεις αγώνες απουσίας και οδήγησε την ομάδα του με 25 πόντους, 10 ασίστ και 6 ριμπάουντ, συμπληρώνοντας το πέμπτο σερί double-double του.

Το Ντιτρόιτ δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ, χάρη στην καθοριστική παρουσία του Τζέιλεν Ντούρεν, που είχε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ οι Ντάνκαν Ρόμπινσον και Ντάνις Τζένκινς πρόσθεσαν από 14 πόντους. Ο Άιζαϊα Στιούαρτ συνέβαλε με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, σε μια συνολικά ολοκληρωμένη εμφάνιση. Για τους Χοκς, ο Τζέιλεν Τζόνσον άγγιξε το triple-double με 25 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ο Νικίλ Αλεξάντερ-Γουόκερ σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο Ονιέκα Οκόνγκου είχε 21 πριν αποβληθεί.

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ (8-7) εκμεταλλεύτηκαν το δύσκολο πρόγραμμα των Ουόριορς (9-7), που έδιναν το πέμπτο εκτός έδρας παιχνίδι τους σε οκτώ ημέρες και πήραν τη νίκη με 121-113. Ο Ντέσμοντ Μπέιν ηγήθηκε επιθετικά με 23 πόντους, ενώ ο Άντονι Μπλακ ξεχώρισε από τον πάγκο, πετυχαίνοντας 21 πόντους, επίδοση που αποτελεί φετινό προσωπικό ρεκόρ.

Ο Φραντζ Βάγκνερ πρόσθεσε 18 πόντους και ο Γουεντέλ Κάρτερ Τζούνιορ έκανε double-double με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη. Οι Γουόριορς, παρά τους 34 πόντους του Στεφ Κάρι και τους 33 του Τζίμι Μπάτλερ, έδειξαν σημάδια κόπωσης στο φινάλε και δεν κατάφεραν να απαντήσουν στην ενέργεια των Μάτζικ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Μάτζικ - Ουόριορς 121-113

Χοκς - Πίστονς 112-120

Νετς - Σέλτικς 99-113

Σπερς - Γκρίζλις 111-101

Λέικερς - Τζαζ 140-126

Μπλέιζερς - Σανς 110-127