«Ναυαγεί του Αντίνο, πάει για Σολάρι η Ρίβερ»

Νέο δημοσείυμα στην Αργνετινή θέλει την ομάδα της Ρίβερ Πλέιτ να αφήνει πίσω της την υπόθεση Αντίνο και να βάζει στο στόχαστρό της τον Πάμπλο Σολάρι.

Αλλαγή... πλεύσης για την Ρίβερ Πλέιτ, η οποία βλέπει ότι ο Σαντίνο Αντίνο δεν πείθεται για να φορέσει τη φανέλα της με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του συλλόγου να στρέφουν αλλού την προσοχή τους.

Μπορεί ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ να κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να δώσει τον παίκτη στην ομάδα της Ρίβερ, η σθεναρή αντίσταση όμως του Αργεντίνου και η μεγάλη του θέληση να έρθει στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει τη Ρίβερ Πλέιτ να αλλάζει στόχο.

Μάλιστα, σύμφωνα με νέο δημοείυμα η ομάδα της Αργεντινής έχει βάλει μπροστά το plan B στοχεύοντας στον Πάμπλο Σολάρι.

Το δημοσίευμα του «elcrackdeportivo.com.ar» αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Παρότι δεν πρόκειται για όνομα που ενθουσιάζει τους φίλους της Ρίβερ, η επιστροφή του πρώην εξτρέμ της Κόλο-Κόλο θα μπορούσε να προσφέρει στον Μαρσέλο Γκαγιάρδο έναν ποιοτικό ακραίο επιθετικό, θέση στην οποία αυτή τη στιγμή η «Μιγιονάριος» υστερεί. Το ερώτημα είναι αν θα επιστρέψει μαζί με τον Σαντίνο Αντίνο» αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, που στην συνέχεια εξηγεί ότι ο 20χρονος εξτρέμ απομακρύνεται όλο και περισσότερο.

Ο Σολάρι μάλιστα αγωνίστηκε για δύο χρονιές στην Ρίβερ Πλέιτ, καταγράφοντας 30 γκολ και 17 ασίστ σε 110 συμμετοχές.