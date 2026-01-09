Ανακοίνωσε τον Σίλβιο Ντε Σόουζα το Μαρούσι

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Σίλβιο Ντε Σόουζα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H KAE ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή Silvio De Sousa ( 27, 2.05) μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι Ανγκολέζος διεθνής center που ξεκίνησε την φετινή περίοδο στην ισπανική San Pablo Burgos. Στο ελληνικό κοινό είναι γνωστός από την θητεία του στον Άρη (2023-24).

O Silvio γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1998 στην Luanda. Φοίτησε College στο Πανεπιστήμιο του Kansas (2017–2020) και της Chattanooga (2021–2022). Αποφοίτησε με συνολικό απολογισμό 13,5 πόντους και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 66 αγώνες του NCAA.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε από την γαλλική Chorale Roanne (2022-23). Ακολούθησε ο Άρης (2023–2024) με τον οποίο μέτρησε 5,7 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε 23 αγώνες της κανονικής περιόδου και 7,7 πόντους με 5 ριμπάουντ σε 19 αγώνες του Eurocup. Επόμενος σταθμός του ήταν η ισραηλινή Ironi Kiryat Ata (2024-25) όπου έκανε σπουδαία σεζόν με 14,8 πόντους και 8,1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 25 αγώνες (μ.ο 26,2 λεπτά). Στην San Pablo Burgos κατέγραψε 6.2 πόντους και 4,3 ριμπάουντ ανά 12,3 λεπτά συμμετοχής σε σύνολο 10 αγώνων.

Με την Εθνική Ανδρών της Ανγκόλας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο AfroBasket 2025. Χρυσά μετάλλια κατέκτησε και στο FIBA Africa Under-18 το 2016 αλλά και στο FIBA Africa Under-16 to 2013.

Silvio, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».