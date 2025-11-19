Τένις: Πρεμιέρα κόντρα σε Ιαπωνία η Ελλάδα στο United Cup 2026

Onsports Team

Η Team Greece έμαθε το πρόγραμμα και τους αντιπάλους της για το United Cup 2026, με την ελληνική ομάδα να τοποθετείται στον Όμιλο E του Περθ και να ξεκινά την πορεία της απέναντι στην Ιαπωνία της Ναόμι Οσάκα.

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 2 Ιανουαρίου, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 11:00 ώρα Ελλάδας. Το δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων για την Ελλάδα θα διεξαχθεί στις 5 Ιανουαρίου, επίσης στις 11:00 το πρωί, απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία.

Το Περθ φιλοξενεί συνολικά τρία γκρουπ, καθώς πέρα από τον ελληνικό όμιλο, εκεί θα διεξαχθούν και οι αναμετρήσεις των ΗΠΑ-Ισπανίας-Αργεντινής και Ιταλίας-Γαλλίας-Ελβετίας. Στα προημιτελικά προκρίνονται οι πρώτες ομάδες κάθε γκρουπ, καθώς και η καλύτερη δεύτερη.

Από τα προημιτελικά και μετά, η δράση μεταφέρεται στο Σίδνεϊ, όπου θα γίνουν τα ημιτελικά στις 10 Ιανουαρίου και ο μεγάλος τελικός στις 11 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε tie αποτελείται από δύο αγώνες μονού και ένα μεικτό διπλό, στο οποίο το τρίτο σετ κρίνεται σε σούπερ τάι μπρέικ.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 11 Ιανουαρίου, με την ελληνική ομάδα να στοχεύει σε μια δυνατή πορεία απέναντι σε κορυφαίες τενιστικές δυνάμεις.