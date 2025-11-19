ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σύντομα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ»

Οnsports Τeam

Με ενημέρωση της η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ τονίζοντας πως μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ενημέρωσή της γνωστοποίησε τη θέση της αναφορικά με το ταξίδι των Ηλιόπουλου-Λυσσάνδρου στην Ελβετία και σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως: «όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και «επιλεκτικά» σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα...», διευκρινίζοντας πως «η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει να κάνει με κάποια πράγματα που κυκλοφορούν σε δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες και αφορούν το περιεχόμενο των χθεσινών συναντήσεων στην Νιόν».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες.... Ενώ αντίθετα, όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και «επιλεκτικά» σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα, όπως άλλωστε συνηθίζει να κάνει. Σύντομα θα του έρθει Μπούμερανγκ...».