Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σύντομα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ»
Οnsports Τeam 19 Νοεμβρίου 2025, 14:50
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σύντομα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ»

Με ενημέρωση της η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ  τονίζοντας πως μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ με ενημέρωσή της γνωστοποίησε τη θέση της αναφορικά με το ταξίδι των Ηλιόπουλου-Λυσσάνδρου στην Ελβετία και σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως:  «όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και «επιλεκτικά» σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα...», διευκρινίζοντας πως «η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει να κάνει με κάποια πράγματα που κυκλοφορούν σε δημοσιεύματα τις τελευταίες ώρες και αφορούν το περιεχόμενο των χθεσινών συναντήσεων στην Νιόν».

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:  

«Η ΑΕΚ μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες.... Ενώ αντίθετα, όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και «επιλεκτικά» σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα, όπως άλλωστε συνηθίζει να κάνει. Σύντομα θα του έρθει Μπούμερανγκ...».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Καμαρά - Ολοκληρώνονται οι επιστροφές διεθνών
26 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Καμαρά - Ολοκληρώνονται οι επιστροφές διεθνών
SUPER LEAGUE
ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σύντομα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ»
38 λεπτά πριν ΠΑΕ ΑΕΚ: «Σύντομα θα σας γυρίσει μπούμερανγκ»
EUROLEAGUE
EuroLeague: Τζάμπολ στην 12η αγωνιστική
1 ώρα πριν EuroLeague: Τζάμπολ στην 12η αγωνιστική
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού με Πελίστρι, παρών και ο Κορόνα
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Λήξη συναγερμού με Πελίστρι, παρών και ο Κορόνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved