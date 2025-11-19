Ομάδες

ΑΕΚ – Άρης: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενόψει του αγώνα στην OPAP Arena
INTIME SPORTS
Onsports Team 19 Νοεμβρίου 2025, 20:05
SUPER LEAGUE / Άρης

ΑΕΚ – Άρης: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενόψει του αγώνα στην OPAP Arena

Με τις γνωστές (πολλές) απουσίες αναμένεται να παραταχθεί ο Άρης στον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ, για την 11η αγωνιστική της Super League.

Οι «κίτρινοι» αγωνίζονται στην «OPAP Arena», στην πρώτη αναμέτρηση του Μανόλο Χιμένεθ ως αντίπαλος της «Ένωσης».

Ο Ισπανός τεχνικός εξακολουθεί να έχει πολλές απουσίες, καθώς στον αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας αναμένεται να παραταχθεί δίχως έξι ποδοσφαριστές.

Οι Χαμζά Μεντίλ, Τάσος Δώνης, Γκαμπριέλ Μισεουί, Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε συνέχισαν τα προγράμματά τους στην προπόνηση της Τετάρτης (19/11) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο. Δεδομένα εκτός είναι ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο οποίος είχε αποβληθεί στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR.

Την Πέμπτη (20/11), το πρόγραμμα για τους «κίτρινους» περιλαμβάνει πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο.



