Παναθηναϊκός: Ανησυχία για Πελίστρι - «Επιστρέφει με νέο πρόβλημα από την Ουρουγουάη»

Onsports Team

Δημοσίευμα στην Ουρουγουάη αναφέρει πως ο Φακούντο Πελίστρι επιστρέφει πρόωρα στον Παναθηναϊκό λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Ο Φακούντο Πελίστρι βρέθηκε στην Εθνική Ουρουγουάης τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο πήρε πρόωρα το αεροπλάνο της επιστροφής, με τον Παναθηναϊκό να έχει ζητήσει προηγουμένως με επιστολή του την προσεκτική διαχείριση του παίκτη λόγω της θλάσης που τον άφησε εκτός για 2,5 μήνες.

Ο εξτρέμ των «πράσινων» είχε επιστρέψει στην αγωνιστική δράση στη νίκη του Παναθηναϊκού με 2-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ την Κυριακή (9/11) για την 10η αγωνιστική της Super League, αλλά ένα δημοσίευμα στην Ουρουγουάη προκαλεί ανησυχία.

Όπως αναφέρει δημοσιογράφος της χώρας, ο Πελίστρι γυρίζει στην Ελλάδα πρόωρα, λόγω νέων ενοχλήσεων στον προσαγωγό!

«Ο Φακούντο Πελίστρι ανέκαμψε πρόσφατα από μια περίπλοκη μυϊκή ρήξη που τον άφησε εκτός δράσης για παραπάνω από επτά εβδομάδες. Έπαιξε μόνο 10 λεπτά ποδοσφαίρου στις 9 Νοεμβρίου με τον Παναθηναϊκό.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών προπόνησης με την Ουρουγουάη ένιωσε τράβηγμα στον αριστερό προσαγωγό του και δεν ήθελαν να το ρισκάρουν, οπότε έμεινε ελεύθερος», αναφέρει το δημοσίευμα και πλέον απομένει να γυρίσει ο παίκτης για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.