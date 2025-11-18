Ομάδες

Σορτς για το Παρί - Παναθηναϊκός: «Μια αξέχαστη βραδιά»
Onsports Team 18 Νοεμβρίου 2025, 20:53
Ο Τι Τζέι Σορτς δημοσίευσε ένα βίντεο από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν σαρωτικός την περασμένη εβδομάδα στην EuroLeague, παίρνοντας σπουδαίες νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Η αναμέτρηση των «πρασίνων» κόντρα στην Παρί είχε ξεχωριστή σημασία για τον Τι Τζέί Σορτς, ο οποίος επέστρεψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος κόντρα στην ομάδα με την οποία έγινε γνωστός στην Ευρωλίγκα.

Η γαλλική ομάδα τίμησε τον πρώην παίκτη της πριν το τζάμπολ και ο άσος του Παναθηναϊκού με ανάρτησή του στο Instagram δημοσίευσε ένα βίντεο από την επιστροφή του στο Παρίσι, σχολιάζοντας: «Μια αξέχαστη βραδιά».



