EuroCup: Σημαντική νίκη στη Λιθουανία για τον Άρη

Onsports Team

Με τον Αμίν Νουά να κάνει καταπληκτικό ματς (24 π./8 ριμπ.) και άξιους συμπαραστάτες τους Μήτρου-Λονγκ και Τζόουνς, ο Άρης Betsson πήρε σπουδαίο διπλό επί της Νεπτούνας (87-93) και πήγε στο 4-4.

Ο Νουά ξεχώρισε περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς (24 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), ενώ ο Μήτρου-Λονγκ είχε 17 πόντους, με 3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ. Το έργο τους στήριξε άριστα ο Μπράις Τζόουνς (17 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα).

Πρώτος σκόρερ για τους Λιθουανούς ήταν ο Ρίχαρντς Λόμαζ (26 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 46-50, 64-73, 87-93

ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ (Γκεντιμίνας Πετράουσκας): Κλίρι 12 (4), Ταρόλις 7 (1), Λόμαζ 26 (3), Γκιρντζιούνας 7 (1), Κόζις, Βελίτσκα 13 (3), Μαγιάουσκας 9, Ματσιγιάουσκας, Μπερούτσκα 4 (1), Γουότερμαν 9 (1), Λεσκιάουσκας.

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 17 (3), Τζόουνς 17, Νουά 24 (3), Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 3 (1), Καζαμίας, Ίνοκ 2, Χαρέλ 11 (1), Κουλμπόκα 11 (3).