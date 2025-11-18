Μουντιάλ 2026: Αδιανόητο ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ για το 1-0 της Σκωτίας επί της Δανίας - Βίντεο

Onsports Team

Με εκπληκτικό ανάποδο ψαλίδι, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ έβαλε την Σκωτία μπροστά στο σκορ απέναντι στην Δανία και πέτυχε το ομορφότερο και ίσως πιο σημαντικό γκολ στην καριέρα του.

Η σπουδαία αναμέτρηση της Σκωτίας με τη Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα δώσει ένα εισιτήριο σε μία από τις δύο ομάδες για την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ με ένα απίθανο τελείωμα.

Ο Ντόακ έβγαλε τη σέντρα με το αριστερό από τη δεξιά πλευρά και ο μέσος της Νάπολι με ένα απίθανο άλμα και ανάποδο ψαλιδάκι, νίκησε τον ανήμπορο να αντιδράσει, Σμάιχελ για το 1-0 των γηπεδούχων.

Υπενθυμίζεται ότι με νίκη η Σκωτία προκρίνεται απευθείας στα τελικά του Μουντιάλ, ενώ η Δανία βολεύεται και με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Δείτε το τρομερό γκολ: