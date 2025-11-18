Μπαντόσα: Αφιέρωση - μαχαιριά για Τσιτσιπά - «Μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα»

Onsports Team

Τραγούδι με ιδιαίτερα… καυστικούς στίχους αφιέρωσε η Πάουλα Μπαντόσα στον Στέφανο Τσιτσιπά, λίγο μετά την παραδοχή της για τον χωρισμό της από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Η Ισπανίδα τενίστρια ήταν φιλοξενούμενη στην τηλεοπτική εκπομπή «La Revuelta» της πατρίδας της, το βράδυ της Δευτέρας (17/11). Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, αντικείμενο συζήτησης έγινε και η προσωπική της ζωή, με την ίδια να επιβεβαιώνει τον χωρισμό της με τον Στέφανο Τσιτσιπά. «Είμαι ελεύθερη», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια της.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο, του έκανε και μία αφιέρωση, η οποία θεωρείται αιχμή για τον Έλληνα αθλητή. Συγκεκριμένα, σε κάποια στιγμή της συνέντευξης, η Ισπανίδα τόνισε πως το αγαπημένο της τραγούδι, αυτή την περίοδο, είναι το «La Perla» της Rosalia, αναφέροντας πως «…είμαι σε αυτό το σημείο της ζωής μου» και κάποιος από το κοινό φώναξε «Τσιτσιπάς».

Οι στίχοι του συγκεκριμένου τραγουδιού είναι άκρως… καυστικοί και θα μπορούσε να περιγράφει τις σκέψεις της για τον Έλληνα πρωταθλητή. Συγκεκριμένα, οι στίχοι είναι οι ακόλουθοι:

«Γεια σου, κλέφτη της ειρήνης

Ναρκοπέδιο για την ευαισθησία μου

Playboy, ένας πρωταθλητής

Ξοδεύει τα χρήματα που έχει και αυτά που δεν έχει

Είναι τόσο γοητευτικός, ένα αστέρι της ανοσίας

Μια οφθαλμαπάτη, χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για τον μεγαλύτερο βλάκα

Έχεις το βάθρο της μεγάλης απογοήτευσης

Ένας συναισθηματικός τρομοκράτης, η μεγαλύτερη καταστροφή στον κόσμο

Είναι ένα μαργαριτάρι, κανείς δεν τον εμπιστεύεται

Είναι ένα μαργαριτάρι, κάποιος με τον οποίο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός

Είναι το κέντρο του κόσμου

Και μετά από αυτό, τι άλλο θα μπορούσε να έχει σημασία;

Επιτέλους πας στη θεραπεία, στον ψυχολόγο και ακόμη και στον ψυχίατρο

Αλλά τι νόημα έχει αν πάντα λες περισσότερα ψέματα;

Θα σου χτίσουν ένα μνημείο για την ανεντιμότητα

Δεν σε λυπάμαι, όποιος μένει μαζί σου εξαντλείται

Μια κινούμενη κόκκινη σημαία, μια τεράστια καταστροφή

Θα πει ότι δεν ήταν αυτός, ήταν ο σωσίας του

Ποτέ μην του δανείσεις τίποτα, δεν θα στο επιστρέψει ποτέ

Η αφοσίωση και η πίστη

είναι γλώσσες που δεν θα καταλάβει ποτέ

Αν του ζητήσεις βοήθεια, θα εξαφανιστεί».

Τέλος, σε ερώτηση για τη σεξουαλική της δραστηριότητα, αναφορικά με τον τελευταίο μήνα που είναι ελεύθερη, σχολίασε: «Τα πράγματα δεν είναι φοβερά, αλλά δεν είναι και τραγικά».