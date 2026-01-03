Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague

INTIME SPORTS

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τον Παναθηναϊκό με τον ιδανικότερο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφυγε νικητής (87-82) από το Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε από το ξεκίνημα του αγώνα ότι βρίσκεται σε πολύ κακό βράδυ και βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 17 πόντους λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Παρ' όλα αυτά βρήκε τις λύσεις για να επιστρέψει στο ματς, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν και αγωνιστικά και πνευματικά ανώτερος και πήρε δίκαια την νίκη επί ενός τραγικά κακού Παναθηναϊκού.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 11-7 και πλησίασαν και πάλι την τετράδα, με το «τριφύλλι» να πέφτει στο 12-7 και να βάζει «στοπ» στο σερί νικών του, χάνοντας την ευκαιρία να ανέβει στην πρώτη θέση.