Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague
INTIME SPORTS
Onsports team 03 Ιανουαρίου 2026, 01:09
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague

Δείτε τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το 2026 για τον Παναθηναϊκό με τον ιδανικότερο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφυγε νικητής (87-82) από το Telekom Center Athens

Ο Παναθηναϊκός έδειξε από το ξεκίνημα του αγώνα ότι βρίσκεται σε πολύ κακό βράδυ και βρέθηκε να χάνει ακόμα και με 17 πόντους λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Παρ' όλα αυτά βρήκε τις λύσεις για να επιστρέψει στο ματς, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν και αγωνιστικά και πνευματικά ανώτερος και πήρε δίκαια την νίκη επί ενός τραγικά κακού Παναθηναϊκού

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 11-7 και πλησίασαν και πάλι την τετράδα, με το «τριφύλλι» να πέφτει στο 12-7 και να βάζει «στοπ» στο σερί νικών του, χάνοντας την ευκαιρία να ανέβει στην πρώτη θέση

Τα highlights του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: 82-87 (MD19, 02/01/2026)



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague
51 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Ο Χολμς προέρχεται από μεγάλη απουσία, δεν χάσαμε το ματς από το “5”»
2 ώρες πριν Αταμάν: «Ο Χολμς προέρχεται από μεγάλη απουσία, δεν χάσαμε το ματς από το “5”»
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Εξαιρετικός αγώνας, χαρούμενος που νικήσαμε»
2 ώρες πριν Μπαρτζώκας: «Εξαιρετικός αγώνας, χαρούμενος που νικήσαμε»
EUROLEAGUE
Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Στην κορυφή Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ
2 ώρες πριν Euroleague: Η βαθμολογία μετά το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Στην κορυφή Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved