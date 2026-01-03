Μπαρτζώκας: «Εξαιρετικός αγώνας, χαρούμενος που νικήσαμε»

Onsports Team

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τη νίκη της ομάδας του στο Telekom Center Athens, τονίζοντας πως είναι απλά ένα αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στη συνέντευξη Τύπου:

«Αρχικά, καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ήταν το πρώτο ματς της χρονιάς. Η Euroleague προγραμμάτισε τώρα το ματς γιατί είναι εξαιρετικός αγώνας. Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε, αλλά είμαστε ακόμα στον πρώτο γύρο. Πήραμε απλά δύο πόντους. Μοιράσαμε την μπάλα, βρήκαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε κακή εκτέλεση, έπρεπε να έχουμε υπομονή αλλά αρχίσαμε να βιαζόμαστε, είχαμε λάθη και κακές επιλογές και ο Παναθηναϊκός στο τρανζίσιον ισοφάρισε. Ήμασταν καλύτεροι, παίξαμε όπως θέλαμε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και στους παίκτες μας».

Για το ότι όσοι ήρθαν από τον πάγκο ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο: «Όπως είναι το μπάσκετ σήμερα πρέπει να έχει ροτέισον 8-10 παικτών στο ματς. Οι αλλαγές διαμορφώνονται και από άλλα δεδομένα, φάουλ, κούραση. Οι παίκτες με ποιότητα δεν διάβασαν καλά το ματς στο 2ο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός χτύπησε στο τρανζίσιον, ο Ναν βρήκε ρυθμό. Αν σκοράρει ένας παίκτης τόσο πολύ, όταν στείλαμε δεύτερο παίκτη και πάσαρε πολύ καλά σε ελεύθερους συμπαίκτες, αυτοί ήταν κρύοι. Γιατί ο Ναν έπαιζε σε εισαγωγικά σαν μόνος του. Έτσι, τα σουτ που έπρεπε να βάλουν, που ήταν ανοιχτά και καλές πάσες. Στο τέλος χάσαμε βολές. Κάναμε δύο λάθη, που ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο όριο του φάουλ στον Ντόρσεϊ και στον Ουόκαπ. Δύο λάθη που δεν έπρεπε να κάνουμε. Το ότι κερδίσαμε το ματς ήταν σημαντικό».

Για τον Σάσα Βεζένκοφ: «Δεν υπάρχει κανείς στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που αμφισβητεί την ποιότητά του. Υπάρχουν ματς που είναι καλός και άλλα που όχι τόσο. Στην αξιολόγηση είναι στους 3 κορυφαίους στην Ευρώπη. Είναι αδύνατο να παίξει κάποιος 90 καλά ματς. Αν βασίζεσαι στην ομάδα θα βρεθούν και άλλοι. Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ ήταν καλοί, όλοι προσέφεραν. Ο Εβάν έκανε αυτά που έπρεπε για να κερδίσει η ομάδα. Δεν με νοιάζουν τα νούμερα, μόνο να κερδίζει ο Ολυμπιακός».

Για την συνεισφορά του προπονητή και τα challenge που έκανε: «Αν η συνεισφορά του προπονητή είναι τα challenges τότε την πατήσαμε».