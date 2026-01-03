Αταμάν: «Ο Χολμς προέρχεται από μεγάλη απουσία, δεν χάσαμε το ματς από το “5”»

Onsports Team

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά το ντέρμπι του Telekom Center Athens – Η ατάκα του για το φόβο που υπάρχει στα ντέρμπι.

Όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR μετά το ντέρμπι αιωνίων:

«Ξεκινήσαμε το ματς απαίσια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε έξυπνα στην αρχή, τιμώρησε την πεντάδα μας. Έπαιξαν στο low-post με τον Σορτς. Ο Βεζένκοφ βρήκε εύκολα καλάθια. Μετά αλλάξαμε το “5”, γίναμε πιο επιθετικοί και ισοφαρίσαμε στο τέλος της 2ης περιόδου. Η τρίτη περίοδος ήταν ισορροπημένη, αμυνθήκαμε, επιτεθήκαμε με τον Ναν. Στην τέταρτη κάναμε τα ίδια λάθη και χάσαμε. Συγχαρητήρια στον Βεζένκοφ που έπαιξε τρομερά κόντρα στους πάουερ φόργουορντς μας, είχε 24 πόντους, πήρε ριμπάουντ. Οι δικοί μας, Χουάντσο και Μήτογλου, είχαν 0. Έδωσα μερικά λεπτά στον Όσμαν στο “4”, είχε 0/6 στο τρίποντο. Είναι δύσκολο να κερδίσεις ματς χωρίς ελεύθερα σουτ από το “4”. Ο Ολυμπιακός με τον Βεζένκοφ βρήκε αυτά τα σουτ και ευστόχησε. Εμείς τα χάσαμε όλα, με έναν παίκτη μόνο είναι δύσκολο να κερδίσεις το ντέρμπι. Ο Ναν έπαιξε εξαιρετικά. Έτσι, χάσαμε για άλλη μία φορά το ντέρμπι».

Για το αν δικαιολογεί την αντίδραση των παικτών στο πρώτο δεκάλεπτο και αν φταίει το σχήμα ή η πνευματική συγκέντρωση: «Νομίζω ότι μετά από πολλές ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, φοβόμαστε να παίξουμε. Δεν έχει σημασία αν είναι στην έδρα μας ή εκτός. Είναι η ίδια νοοτροπία. Κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν. Δεν ξέρω πως μπορεί να αλλάξει η κατάσταση».

Για το ότι δεν έπαιξε ο Χολμς: «Μετά από μεγάλη απουσία έπαιξε το πρώτο του ματς στην Euroleague πριν από μία εβδομάδα και δεν μας ικανοποίησε στο Κάουνας. Ο Γιούρτσεβεν έπαιξε καλά στο πρώτο ημίχρονο, όχι στο δεύτερο. Έτσι, παίξαμε περισσότερο με τον Φαρίντ και τακτικά δώσαμε μερικά λεπτά στον Μήτογλου. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να δώσεις χρόνο σε τρεις παίκτες στην ίδια θέση. Δεν ήταν το παιχνίδι του και ο λόγος είναι πως την περασμένη εβδομάδα δεν μας ικανοποίησε με την απόδοσή του στο Κάουνας. Δεν χάσαμε το ματς από το “5”. Χάσαμε το ματς από άλλες θέσεις, κυρίως από το “4”».

Για μία πιθανή συνάντηση Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού στο Final-Four και αν θα παίξει εκεί ρόλο ο φόβος που ανέφερε προηγουμένως: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για το Final-Four. Γιατί με τις εμφανίσεις των πάουερ φόργουορντ είναι αδύνατο να πάμε στο Final-Four».