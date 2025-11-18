Ομάδες

SL2: Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής - Πότε θα γίνει το ντέρμπι Athens Kallithea-Πανιώνιος
Onsports Team 18 Νοεμβρίου 2025, 23:00
SUPER LEAGUE 2

Γνωστές έγιναν οι λεπτομέρειες του προγράμματος της 11ης αγωνιστικής της Super League 2.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή, το αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ της Athens Kallithea με τον Πανιώνιο θα διεξαχθεί το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) στις 14:00 στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρ. Λαμπράκης», ενώ η... μάχη της Καλαμάτας με τα Χανιά θα γίνει το Σάββατο (22/11) στο γήπεδο Παραλίας.

Για τον Βόρειο όμιλο, ο Ηρακλής υποδέχεται την Καβάλα το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11) στις 14:00, ενώ ο αγώνας της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον ΠΑΟΚ Β' θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League 2:

Βόρειος όμιλος (Α')

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

14:00, Καυτανζόγλειο: Ηρακλής - Καβάλα (Action 24)

15:00, Καμπανιακού: Καμπανιακός - Νίκη Βόλου (sportal.gr)

15:00, Δημ. Στ. Λιβαδειάς: Αν. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β' (sportal.gr)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

14:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης: Νέστος Χρυστούπολης - Αστέρας AKTOR Β' (athletico.gr)

15:00, Ζωσιμάδες: ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός (sportal.gr)

Νότιος όμιλος (Β')

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

14:00, Ρέντη: Ολυμπιακός Β' - Ελλάς Σύρου (sportal.gr)

15:00, Παραλίας: Καλαμάτα - Χανιά (sportal.gr)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

14:00, «Γρ. Λαμπράκης»: Athens Kallithea - Πανιώνιος (Action 24)

15:00, Δημ. Στ. Ηλιούπολης: Ηλιούπολη - Μαρκό (sportal.gr)

15:00, Δημ. Στ. Ψαχνών: Αιγάλεω - Παναργειακός (sportal.gr)



