LIVE Λευκορωσία - Ελλάδα στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
Onsports Team 18 Νοεμβρίου 2025, 21:26
MUNDIAL

LIVE Λευκορωσία - Ελλάδα στο φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Λευκορωσία, με την οποία ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Το Ζαλαεγκερζέγκ και η ΖΤΕ Αρένα αποτελούν το τέλος του δρόμου για την Εθνική ομάδα στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία σε ουγγρικό έδαφος απόψε (18/11, 21:45), για την 6η αγωνιστική στον Γ' όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης, θέλοντας να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με μια ακόμα νίκη, μετά το 3-2 επί της Σκωτίας το περασμένο Σάββατο (15/11) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, πάντως, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τερματίσει τρίτη στον όμιλο, με την αναμονή όλων για επανεμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο να συνεχίζεται...

Δείτε LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης:

Η ώρα και το κανάλι

Η αναμέτρηση Λευκορωσία - Ελλάδα θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ALPHA.



