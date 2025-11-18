Λευκορωσία - Ελλάδα: Με πολλές εκπλήξεις η ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς

Onsports Team

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Λευκορωσία.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 στην Βουδαπέστη.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, για την τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης και θέλει να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στη διαδικασία, έχοντας γνωρίσει ήδη τον αποκλεισμό.

Όσον αφορά το αρχικό σχήμα για την εν λόγω αναμέτρηση, ο Σέρβος τεχνικός πραγματοποιεί 7 αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Ο Γιοβάνιβιτς επέλεξε τον Βλαχοδήμο κάτω απ' τα δοκάρια, τους Ρότα και Τσιμίκα στα άκρα της άμυνας και δίδυμο στα στόπερ, τους Ρέτσο και Χατζηδιάκο.

Στη μεσαία γραμμή, ξεκινούν οι Σιώπης και Ζαφείρης, στα «φτερά» της επίθεσης, οι Μασούρας και Τζόλης, ο Μάνταλος σε ρόλο επιτελικού μέσου, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τεττέη.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας (Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Ρέτσος, Χατζδιάκος, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μασούρας, Μάνταλος, Τζόλης, Τεττέη.