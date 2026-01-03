Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Απαγορευτικό απόπλου το Σάββατο από Πειραιά και Ραφήνα για Τήνο
Onsports Team 03 Ιανουαρίου 2026, 05:07
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απαγορευτικό απόπλου το Σάββατο από Πειραιά και Ραφήνα για Τήνο

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα αυριανά δρομολόγια των πλοίων με προορισμό την Τήνο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται στα πελάγη του Αιγαίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια του Σαββάτου (3/1) προς την Τήνο από Πειραιά και Ραφήνα αναστέλλονται.

Συγκεκριμένα:

Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων του πλοίου Paros από Πειραιά προς Τήνο.

Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferries ενημερώνουν ότι τα δρομολόγια από Ραφήνα προς Τήνο με τα πλοία Θεολόγος και Andros Queen δεν θα εκτελεστούν.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά τους πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις κρατήσεις και τυχόν αλλαγές.

 



Ροή ειδήσεων

NBA
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με κάρφωμα του «Greek Freak» οι Μπακς πήραν το θρίλερ! (βίντεο)
18 λεπτά πριν Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με κάρφωμα του «Greek Freak» οι Μπακς πήραν το θρίλερ! (βίντεο)
EUROLEAGUE
Δ. Γιαννακόπουλος: «Όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα» - Η απάντηση σε Αγγελόπουλο
2 ώρες πριν Δ. Γιαννακόπουλος: «Όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα» - Η απάντηση σε Αγγελόπουλο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Απαγορευτικό απόπλου το Σάββατο από Πειραιά και Ραφήνα για Τήνο
2 ώρες πριν Απαγορευτικό απόπλου το Σάββατο από Πειραιά και Ραφήνα για Τήνο
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Γιάννη Σατσιά
5 ώρες πριν Παναιτωλικός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Γιάννη Σατσιά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved