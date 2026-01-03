Απαγορευτικό απόπλου το Σάββατο από Πειραιά και Ραφήνα για Τήνο

Onsports Team

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα αυριανά δρομολόγια των πλοίων με προορισμό την Τήνο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται στα πελάγη του Αιγαίου, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια του Σαββάτου (3/1) προς την Τήνο από Πειραιά και Ραφήνα αναστέλλονται.

Συγκεκριμένα:

Η Blue Star Ferries ανακοίνωσε την ακύρωση των δρομολογίων του πλοίου Paros από Πειραιά προς Τήνο.

Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferries ενημερώνουν ότι τα δρομολόγια από Ραφήνα προς Τήνο με τα πλοία Θεολόγος και Andros Queen δεν θα εκτελεστούν.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά τους πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις κρατήσεις και τυχόν αλλαγές.