Παναθηναϊκός: Έμφαση στη φυσική κατάσταση από τον Μπενίτεθ στο Κορωπί

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00).

Μετά από το τριήμερο ρεπό που έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν την Δευτέρα (17/11) στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (23/11, 17:00) με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ισπανός προπονητής έριξε το βάρος στη φυσική κατάσταση, περιμένοντας φυσικά και αρκετές επιστροφές τις επόμενες ημέρες.

Απόντες ήταν οι 10 διεθνείς, ενώ οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Ρενάτο και Κώτσιρας έκαναν ατομικό πρόγραμμα και ο Κυριακόπουλος θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρόγραμμα φυσικής κατάστασης επανήλθαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα, έπειτα από την τριήμερη άδεια που είχαν.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι. Θεραπεία ακολούθησε ο Κυριακόπουλος, ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Κώτσιρας».