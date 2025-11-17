Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Έμφαση στη φυσική κατάσταση από τον Μπενίτεθ στο Κορωπί
Οnsports Τeam 17 Νοεμβρίου 2025, 19:27
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Έμφαση στη φυσική κατάσταση από τον Μπενίτεθ στο Κορωπί

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό (23/11, 17:00).

Μετά από το τριήμερο ρεπό που έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν την Δευτέρα (17/11) στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (23/11, 17:00) με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ισπανός προπονητής έριξε το βάρος στη φυσική κατάσταση, περιμένοντας φυσικά και αρκετές επιστροφές τις επόμενες ημέρες.

Απόντες ήταν οι 10 διεθνείς, ενώ οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Ρενάτο και Κώτσιρας έκαναν ατομικό πρόγραμμα και ο Κυριακόπουλος θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρόγραμμα φυσικής κατάστασης επανήλθαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα, έπειτα από την τριήμερη άδεια που είχαν.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι. Θεραπεία ακολούθησε ο Κυριακόπουλος, ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Κώτσιρας».



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς στο Μαξίμου: «Να ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά»
38 λεπτά πριν Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς στο Μαξίμου: «Να ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά»
MUNDIAL
Γιοβάνοβιτς: «Το ποδόσφαιρο ήταν σκληρό μαζί μας, πιστεύαμε στην πρόκριση»
52 λεπτά πριν Γιοβάνοβιτς: «Το ποδόσφαιρο ήταν σκληρό μαζί μας, πιστεύαμε στην πρόκριση»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Έμφαση στη φυσική κατάσταση από τον Μπενίτεθ στο Κορωπί
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Έμφαση στη φυσική κατάσταση από τον Μπενίτεθ στο Κορωπί
EUROLEAGUE
Σαρωτική η Ντουμπάι πριν από τον Παναθηναϊκό (vid)
2 ώρες πριν Σαρωτική η Ντουμπάι πριν από τον Παναθηναϊκό (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved