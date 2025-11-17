Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς στο Μαξίμου: «Να ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά»
Οnsports Τeam 17 Νοεμβρίου 2025, 20:11
ΣΠΟΡ

Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς στο Μαξίμου: «Να ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Hellenic championship ATP 250 «εξαιρετικά επιτυχημένο»

Τον Νόβακ Τζόκοβιτς υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μαζί με τον θρύλο του τένις που το τελευταίο διάστημα είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, ήταν ο αδελφός του Τζόρτζε και ο πρόεδρος της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρής Γκλαβάς.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός στα σόσιαλ μίντια, συζητήθηκε το «πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

"Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250".

 


Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς στο Μαξίμου: «Να ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά»
38 λεπτά πριν Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς στο Μαξίμου: «Να ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά»
MUNDIAL
Γιοβάνοβιτς: «Το ποδόσφαιρο ήταν σκληρό μαζί μας, πιστεύαμε στην πρόκριση»
52 λεπτά πριν Γιοβάνοβιτς: «Το ποδόσφαιρο ήταν σκληρό μαζί μας, πιστεύαμε στην πρόκριση»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Έμφαση στη φυσική κατάσταση από τον Μπενίτεθ στο Κορωπί
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Έμφαση στη φυσική κατάσταση από τον Μπενίτεθ στο Κορωπί
EUROLEAGUE
Σαρωτική η Ντουμπάι πριν από τον Παναθηναϊκό (vid)
2 ώρες πριν Σαρωτική η Ντουμπάι πριν από τον Παναθηναϊκό (vid)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved