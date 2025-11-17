Συνάντηση Μητσοτάκη – Τζόκοβιτς στο Μαξίμου: «Να ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά»

Οnsports Τeam

Τον Νόβακ Τζόκοβιτς υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μαζί με τον θρύλο του τένις που το τελευταίο διάστημα είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, ήταν ο αδελφός του Τζόρτζε και ο πρόεδρος της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρής Γκλαβάς.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός στα σόσιαλ μίντια, συζητήθηκε το «πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

"Σήμερα το απόγευμα υποδέχθηκα στο γραφείο μου τον θρύλο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς, τον αδερφό του Τζόρτζε και τον πρόεδρο της ελληνικής φίλαθλης ομοσπονδίας αντισφαίρισης Θοδωρή Γκλαβά.

Συζητήσαμε για το πώς θα ανεβάσουμε το ελληνικό τένις ακόμα πιο ψηλά, μετά και το εξαιρετικά επιτυχημένο Hellenic championship ATP 250".