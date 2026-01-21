Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Χωρίς Ουόκερ και Ντιμπαρτολομέο η Μακάμπι με Παναθηναϊκό AKTOR
Onsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 19:41
EUROLEAGUE / Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague: Χωρίς Ουόκερ και Ντιμπαρτολομέο η Μακάμπι με Παναθηναϊκό AKTOR

Τις ίδιες απουσίες που είχε στο ΣΕΦ αναμένεται να έχει και στο Τελ Αβίβ απέναντι στους «πράσινους» η Μακάμπι, όπως αναφέρουν Ισραηλινά δημοσιεύματα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει κάνει… κάστρο την έδρα της απ’ την στιγμή που γύρισε στο Ισραήλ. Έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς και την Πέμπτη (22/1) φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό που θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Με τους «πράσινους» να μην έχουν τους Ναν, Λεσόρ, Μήτογλου.

Προβλήματα όμως, αναμένεται να έχει και η Μακάμπι. Η «ομάδα του λαού» όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ, πιθανότατα δεν θα έχει τον Λόνι Ουόκερ διαθέσιμο. Ο Αμερικανός σκόρερ έχει πρόβλημα στον ώμο και δεν έπαιξε ούτε με τον Ολυμπιακό.

Εκτός αναμένεται να είναι και ο Τζον Ντιμπαρτολομέο, ο οποίος τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα του ισραηλινού πρωταθλήματος κι έχασε κι αυτός το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εκτός είναι σίγουρα ο Ζακ Χάνκινς.



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Αναβλήθηκε το Περιστέρι – Σαραγόσα, έσταζε νερό η οροφή
14 λεπτά πριν Αναβλήθηκε το Περιστέρι – Σαραγόσα, έσταζε νερό η οροφή
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός, Ταρέμι: «Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο, πρώτα ο… Βόλος, μετά το Άμστερνταμ»
24 λεπτά πριν Ολυμπιακός, Ταρέμι: «Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο, πρώτα ο… Βόλος, μετά το Άμστερνταμ»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ιστορική πρόκριση με ρεκόρ για τις γυναίκες του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens
27 λεπτά πριν Ιστορική πρόκριση με ρεκόρ για τις γυναίκες του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΑΕΚ - Καρδίτσα 88-73: Ο εκπληκτικός Λεκαβίτσιους «υπέγραψε» τη νίκη | Ντεμπούτο για Νάναλι, Φίζελ
49 λεπτά πριν ΑΕΚ - Καρδίτσα 88-73: Ο εκπληκτικός Λεκαβίτσιους «υπέγραψε» τη νίκη | Ντεμπούτο για Νάναλι, Φίζελ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved