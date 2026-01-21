Euroleague: Χωρίς Ουόκερ και Ντιμπαρτολομέο η Μακάμπι με Παναθηναϊκό AKTOR

Onsports Team

Τις ίδιες απουσίες που είχε στο ΣΕΦ αναμένεται να έχει και στο Τελ Αβίβ απέναντι στους «πράσινους» η Μακάμπι, όπως αναφέρουν Ισραηλινά δημοσιεύματα.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει κάνει… κάστρο την έδρα της απ’ την στιγμή που γύρισε στο Ισραήλ. Έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς και την Πέμπτη (22/1) φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό που θέλει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Με τους «πράσινους» να μην έχουν τους Ναν, Λεσόρ, Μήτογλου.

Προβλήματα όμως, αναμένεται να έχει και η Μακάμπι. Η «ομάδα του λαού» όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο Ισραήλ, πιθανότατα δεν θα έχει τον Λόνι Ουόκερ διαθέσιμο. Ο Αμερικανός σκόρερ έχει πρόβλημα στον ώμο και δεν έπαιξε ούτε με τον Ολυμπιακό.

Εκτός αναμένεται να είναι και ο Τζον Ντιμπαρτολομέο, ο οποίος τραυματίστηκε στον τελευταίο αγώνα του ισραηλινού πρωταθλήματος κι έχασε κι αυτός το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εκτός είναι σίγουρα ο Ζακ Χάνκινς.