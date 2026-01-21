Κάτας: «Έχουν ιστορία οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό»

Onsports Team

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ τόνισε πως η ομάδα του θέλει να βγάλει αντίδραση μπροστά στο κοινό της, μετά την ήττα στο ΣΕΦ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ όντας αήττητη στην έδρα της απ’ τη στιγμή που επέστρεψε στο Ισραήλ, περιμένει τον Παναθηναϊκό AKTOR (Πέμπτη 22/1) για ένα σπουδαίο ματς Euroleague. Ο Όντεντ Κάτας μίλησε για την αναμέτρηση, τονίζοντας πως έχει μεγάλη ιστορία, ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα του θέλει να αντιδράσει.

Αναλυτικά:

«Ερχόμαστε από ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πώς να προσδιορίσω. Ουσιαστικά το χάσαμε στη δεύτερη περίοδο. Είχαμε ένα ξεκάθαρο πλάνο, που ήλπιζα να εφαρμόσουμε καλύτερα. Οι δύο ομάδες δεν ήταν τόσο καλές αμυντικά και αυτό όμως επηρέασε τον τρόπο που παίξαμε στην επίθεση.

Όσο παίζαμε σωστά, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Αύριο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι.



Ο Σλούκας είναι ο βασικός δημιουργός και ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα διαφορετικό πλάνο. Ελπίζω πως με τη βοήθεια του κοινού μας θα έχουμε μεγαλύτερη συνέπεια στην απόδοσή μας. Οι αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό έχουν ιστορία.

Μετά από μια ήττα θέλουμε να βγάλουμε αντίδραση και θα χρειαστεί μεγάλη ομαδική προσπάθεια και να εκμεταλλευτούμε με έξυπνο τρόπο τα λάθη των αντιπάλων».