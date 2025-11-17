Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νου»!

Οnsports team

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, περίπου 45.000 φίλοι των Καταλανών θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στις εξέδρες του ανακαινισμένου «Spotify Καμπ Νου», καθώς οι «μπλαουγκράνα» επιστρέφουν μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια στη φυσική έδρα τους, για να φιλοξενήσουν την Αθλέτικ Μπιλμπάο, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της La Liga. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης έδωσε σήμερα την πολυπόθητη έγκριση κι έτσι, μετά από αρκετές καθυστερήσεις και αναβολές, το νέο «Καμπ Νου» ανοίγει τις πύλες του, έστω και με περιορισμένη προς το παρόν χωρητικότητα.

Στς αρχές της χρονιάς, το γήπεδο έλαβε την έγκριση για τη χρήση περίπου 23.000 θέσεων, όμως η διοίκηση της Μπαρτσελόνα έκρινε ασύμφορη την επιστροφή της ομάδας με τόσο χαμηλή χωρητικότητα και παρέμεινε προσωρινά στο στάδιο «Λουίς Κομπανίς», στο Μοντζουίκ. Οι πόρτες του «Spotify Καμπ Νου» άνοιξαν για πρώτη φορά στις 7/11, μόνο όμως για προπόνηση της ομάδας του Χάνσι Φλικ, την οποία παρακολούθησαν 23.000 άνθρωποι, όσο ήταν δηλαδή η επιτρεπόμενη χωρητικότητα. Τώρα, η νέα άδεια σχεδόν διπλασιάζει τη δυνατότητα φιλοξενίας θεατών και ανοίγει το δρόμο της επιστροφής των «μπλαουγκράνα» στο θρυλικό γήπεδο, το οποίο εκσυγχρονίζεται, προκειμένου να καταστεί (όταν ολοκληρωθούν τα έργα) ένα από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης.

Επόμενος βραχυπρόθεσμος στόχος της Μπαρτσελόνα είναι να καταφέρει να πάρει το «πράσινο φως» από την UEFA, προκειμένου να δώσει στο «Spotify Καμπ Νου» τα επόμενα παιχνίδια της στο Champions League, αρχής γενομένης από το ματς της 9ης Δεκεμβρίου με την Αϊντραχτ.