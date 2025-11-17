Τον «τελικό» απέναντι στην Μπράουνσβαϊγκ σκέφτεται ο ΠΑΟΚ

Οnsports team

Στην τελική ευθεία προετοιμασίας για την εντός έδρας αναμέτρηση της Τετάρτης (19/11, 20:15, ΕΡΤ2 Σπορ), για την 6η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, απέναντι στην Μπράουνσβαϊγκ, μπήκε ο ΠΑΟΚ.

Παιχνίδι που χαρακτηρίζεται «τελικός», καθώς το αποτέλεσμά του θα καθορίσει ποια από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει την πρωτιά στον 6ο όμιλο (αμφότερες, τη δεδομένη στιγμή, είναι στο 4-1 και μοιράζονται την κορυφή στην βαθμολογία) και την πρόκριση -δίχως άλλη αναμονή- στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο ηττημένος του μεθαυριανού αγώνα, για να δώσει συνέχεια στη φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή του, στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της FIBA, θα πρέπει να είναι στις έξι καλύτερες ομάδες, οι οποίες θα τερματίσουν στη 2η θέση των ομίλων.

Σημαντικό για τον «Δικέφαλο» στην προσπάθεια που θα καταβάλλει για να υποτάξει τη γερμανική ομάδα -από την οποία ηττήθηκε στην έδρα της τον Οκτώβριο (3η αγωνιστική) με 88-79- αποτελεί πως δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και ο Γιούρι Ζντοβτς μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του.

Η αποστολή της Μπράουνσβαϊγκ αναμένεται να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αύριο το βράδυ και το πρωί της Τετάρτης (19/11) είναι προγραμματισμένο να προπονηθεί στο PAOK Sports Arena.