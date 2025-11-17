Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στην Αυστραλία: Η Ελλάδα έμαθε αντιπάλους στο United Cup
INTIME SPORTS
Οnsports team 17 Νοεμβρίου 2025, 22:38
ΣΠΟΡ

Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στην Αυστραλία: Η Ελλάδα έμαθε αντιπάλους στο United Cup

Η Ελλάδα έμαθε τους αντιπάλους της στο United Cup, το οποίο θα διεξαχθεί σε Σίδνεϊ και Περθ το διάστημα 2-11 Ιανουαρίου 2026 – Με Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκκαρη η «γαλανόλευκη» αποστολή για την Αυστραλία.

Η ελληνική ομάδα κληρώθηκε στον 5ο όμιλο (Περθ), όπου θα έχει απαιτητικά παιχνίδια, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιαπωνία.

Οι Βρετανοί θα έχουν επικεφαλής τους Τζακ Ντρέιπερ κι Έμμα Ραντουκάνου, ενώ οι Ιάπωνες θα έχουν διαθέσιμη την άλλοτε Νο1 στον κόσμο, Ναόμι Οσάκα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι η Μαρία Σάκκαρη πρωτοστατούν στην ελληνική αποστολή, όπου βρίσκονται επίσης οι Πέτρος Τσιτσιπάς, Στέφανος Σακελλαρίδης, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Την ερχόμενη Τρίτη (18/11) θα γίνει γνωστό και το πρόγραμμα των αγώνων.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Μουντιάλ 2026: Τσέκαραν το εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία - Οι ομάδες που έχουν προκριθεί
1 ώρα πριν Μουντιάλ 2026: Τσέκαραν το εισιτήριο Γερμανία και Ολλανδία - Οι ομάδες που έχουν προκριθεί
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Κένεθ Φαρίντ: Ο Manimal ήρθε για να μείνει - Τα εντυπωσιακά του νούμερα μέσα σε μια εβδομάδα
2 ώρες πριν Κένεθ Φαρίντ: Ο Manimal ήρθε για να μείνει - Τα εντυπωσιακά του νούμερα μέσα σε μια εβδομάδα
ΣΠΟΡ
Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στην Αυστραλία: Η Ελλάδα έμαθε αντιπάλους στο United Cup
2 ώρες πριν Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη στην Αυστραλία: Η Ελλάδα έμαθε αντιπάλους στο United Cup
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νου»!
3 ώρες πριν Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο «Καμπ Νου»!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved