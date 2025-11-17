Κένεθ Φαρίντ: Ο Manimal ήρθε για να μείνει - Τα εντυπωσιακά του νούμερα μέσα σε μια εβδομάδα

Ο Κένεθ Φαρίντ με μόλις μία προπόνηση μπήκε στο παρκέ κι έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό AKTOR σε τρία σερί παιχνίδια σε EuroLeague και GBL.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε σε μια κρίσιμη καμπή μετά την βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Ωστόσο, έβγαλε αντίδραση ομάδας που θέλει να κατακτήσει τη φετινή EuroLeague, πετυχαίνοντας το δύο στα δύο στη «διαβολοβδομάδα» κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα εκτός έδρας.

Μια εβδομάδα που έκλεισε με μια ακόμα νίκη την Κυριακή (16/11) κόντρα στον Άρη στο κατάμεστο Telekom Center Athens.

Μεγάλος πρωταγωνιστής αυτών των τριών παιχνιδιών ήταν ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός σέντερ αποκτήθηκε με δίμηνο συμβόλαιο μετά από τους τραυματισμούς που άφησαν χωρίς σέντερ τους «πράσινους». Με μόλις μία προπόνηση, ταξίδεψε στο Παρίσι μπήκε στο παρκέ κι έκανε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο.

Με 17 πόντους (5/9 δίποντα και 7/11 βολές), 10 ριμπάουντ (εκ των οποίων τα 7 ήταν επιθετικά) και 3 κοψίματα, έγραψε 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και ήταν κομβικός στη νίκη επί της Παρί.

Μάλιστα, έδωσε ανάλογη συνέχεια και στη Μαδρίτη. Κόντρα στον Έντι Ταβάρες είχε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, με 19 βαθμούς αξιολόγησης, βγάζοντας και μια από τις κορυφαίες φάσεις της σεζόν με το κάρφωμα στο πρόσωπο του «γίγαντα» της Ρεάλ.

Η τέλεια εβδομάδα ολοκληρώθηκε με την εμφάνισή του κόντρα στον Άρη, ο οποίος δυσκόλεψε πολύ τον Παναθηναϊκό. Ο Φαρίντ ήταν από τους κορυφαίους μαζί με τον Κέντρικ Ναν, έχοντας 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 16 βαθμούς αξιολόγησης.

Δείτε τον πίνακα με τους αναλυτικούς αριθμούς του Κένεθ Φαρίντ: